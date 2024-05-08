ABD'den silah sevkiyatını durdurma kararı! İsrail'den tepki gecikmedi

İsrail havadan ve karadan Refah'ı vuruyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail havadan ve karadan Refah'ı vuruyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah saldırılarına yönelik açıklamada bulunarak, "Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk" dedi. İsrail kanadı ise ABD'nin silah sevkiyatını durdurma kararına tepki göstererek, esir takası müzakerelerinin tehlikeye atıldığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Senatoda katıldığı bütçe görüşmelerinde Refah'taki son duruma ve ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haberleri değerlendirdi. Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

BAZI SİLAH SEVKİYATLARI DURDURULDU

Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk" ifadelerine yer verdi.

ABD REFAH'TA ÇATIŞMA İSTEMİYOR

Refah'taki 1,5 milyondan fazla Filistinli sivilin durumunun çok zor olduğuna dikkati çeken Austin, "Refah'ta kesinlikle büyük bir çatışma görmek istemiyoruz" diye konuştu. İsrail'e bundan sonraki silah sevkiyatlarının devamı noktasındaki değerlendirme sürecinin de devam ettiğini söyleyen Austin, askıya alınan sevkiyatla ilgili, "Bununla ilgili nihai bir karara ulaşmış değiliz" dedi.

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İSRAİL'DEN REST

İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararından dolayı Biden yönetimine "derin hayal kırıklığı" yaşadıklarını bildirdi. Yetkililer ayrıca, silah sevkiyatının durdurulması kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda Washington yönetimini uyardı.