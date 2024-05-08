İsrail havadan ve karadan Refah'ı vuruyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze katliamlarını aralıksız sürdürüyor. İşgal ordusu, havadan ve karadan Refah'a yine saldırı düzenledi. Saldırılar sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu öğrenildi. İşte dakika dakika Gazze'deki gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL TOPÇU ATIŞLARIYLA REFAH'I VURUYOR

BM UYARDI: ACİLEN BOŞALTILMALI

ONLARCA FİLİSTİNLİ YARALANDI

İSRAİL REFAH'A SALDIRDI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

DSÖ: SON DERECE ENDİŞELİYİZ

08.05.2024 20:33

İSRAİL TOPÇU ATIŞLARIYLA REFAH'I VURUYOR

İsrail topçu atışlarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin merkezindeki Zarub, Kişta ve el-Masri ailelerinin evlerini bombalayarak içlerinde yangın çıkmasına neden olduğu bildirildi. İsrail'in bölgeyi bombalamaya devam etmesi nedeniyle sivil savunma ekiplerinin yangının çıktığı yere ulaşmakta zorlandığı aktarıldı.

08.05.2024 20:15

BM UYARDI: ACİLEN BOŞALTILMALI

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında, sahadaki ortaklarından edindikleri bilgileri aktararak, İsrail'in Refah'taki En-Neccar Hastanesinin acilen boşaltılmasını talep ettiğini söyledi. Söz konusu hastanenin Gazze'de halen işlevsel halde olan tek diyaliz merkezine sahip olduğuna dikkati çeken Dujarric, bu merkezin en az 200 hasta için yaşam kaynağı teşkil ettiğini söyledi.

İlgili Haberler ABD Kongre Üyesi Mike Ezell, İsrail katliamını protesto eden kadına saldırdı

08.05.2024 20:05

ONLARCA FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği bombalı saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan Filistinliler hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

08.05.2024 20:00

İSRAİL REFAH'A SALDIRDI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin doğusunda yer alan Ed-Derec Mahallesi'ndeki El-Eybeki Camii çevresinde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırı sonucu 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

08.05.2024 18:37

DSÖ: SON DERECE ENDİŞELİYİZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. "İsrail'in, Gazze halkının büyük bölümünün güvenlik için kaçıp sığındığı Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz" ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırısı sonrası tahminen 30 ila 40 bin kişinin Han Yunus ve Deyr El Balah'a gitmek için Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'tan ayrıldığını kaydetti.

Yer: Gazze