Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 4’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Mardin-Şırnak kara yolu kırsal Tepealtı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de otomobil su kanalına uçtu! 4'ü çocuk 6 ölü

4 ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada, otomobilde bulunan Mehmet Şirin (11), Lavin (9), Zana (5) ve Mert Öztürk (5) olay yerinde hayatını kaybetti.

Mardin'de otomobil su kanalına uçtu! 4'ü çocuk 6 ölü

Ağır yaralanan Fikriye (30) ve Gülcan Öztürk (28) de sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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