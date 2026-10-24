Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Kurtlar Vadisi'ndeki Abidin'e benzerliği dikkat çekiyor! Hayalini bir nebze olsa da yaşıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Aksaray'da lokanta işleten 52 yaşındaki Celalettin Tok, Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Abidin karakterine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Çocukluk hayalinin oyunculuk olduğunu ifade eden Tok, vatandaşların kendisine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kaydet
|

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakterlerinden Abidin'e benzerliğiyle Aksaray'da dikkat çeken lokanta işletmecisi vatandaşlardan ilgi görüyor. Yolda görüp şaşıran vatandaşlar resim çektirirken, hayali oyuncu olmak olan lokanta işletmecisi benzerlikten memnun olduğunu belirtti.

Kurtlar Vadisi'ndeki Abidin'e benzerliği dikkat çekiyor! Hayalini bir nebze olsa da yaşıyor
Başlık ResmiKurtlar Vadisi'ndeki Abidin'e benzerliği dikkat çekiyor! Hayalini bir nebze olsa da yaşıyor

"DURUMDAN MEMNUNUM"

Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı karakterinin sağ kolu ve koruması Abidin Seferoğlu rolünü oynayan oyuncu Abidin Yerebakan'a benzeyen Aksaraylı lokanta işletmecisi 52 yaşındaki Celalettin Tok, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Celalettin Tok, hem şehir dışında hem de Aksaray'da benzetmeden dolayı vatandaşların fotoğraf karelerine girerken, hayali oyuncu olmak olan Tok bu durumdan son derece memnun olduğunu söyledi.

Kurtlar Vadisi'ndeki Abidin'e benzerliği dikkat çekiyor! Hayalini bir nebze olsa da yaşıyor
Başlık ResmiKurtlar Vadisi'ndeki Abidin'e benzerliği dikkat çekiyor! Hayalini bir nebze olsa da yaşıyor

"OYUNCULUK HAYALİMDİ"

Oyunculuğun çocukluktan beri hayali olduğunu anlatan Celalettin Tok, "Beni Kurtlar Vadisi'ndeki Abidin'e benzetiyorlar. Çarşıya, pazara veya markete gittiğimde gençler gelip resim çekinmek istiyor. Şehir dışına çıktığımda da aynı manzara ile karşılaşıyorum. ‘Sen Abidin'sin' deyip benimle resim çekinmek istiyorlar. Ben de kırmıyorum resim çekiniyorum. Aksaray'da kardeşimle birlikte lokanta işletiyorum. Bu duygu çok güzel. Oyunculuk da benim çocukluktan beri hayalimdi. Dizilerde oynamak. Hoşuma gidiyor ve ben de herkesle resim çekiniyorum" dedi.

Vatandaşlar ise Kurtlar Vadisi'nin Abidin'ine benzettiklerini ve şaşırdıklarını, fotoğraf çekindiklerini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu
MAGAZİN

Şarkıcı Nev hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu
Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.