2000'li yıllara damga vuran Nev, geçtiğimiz ay karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. İki kez entübe edilen 57 yaşındaki şarkıcı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

2000’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nev, geçtiğimiz ay karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan 57 yaşındaki sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmişti.

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcının bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarıldığı ve karaciğer nakli beklediği açıklanmıştı.

Şarkıcı Nev hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu

MENAJERİ DUA İSTEMİŞTİ

“Zor”, “Sen Gibi”, “Benmişim” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarla tanınan Nev’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, sevenleri tarafından yakından takip ediliyordu.

Sanatçının menajeri İlker Ercan, Nev’in ikinci kez entübe edildiğini duyurarak sevenlerinden dua istemişti. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Nev hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu

ACI HABER GELDİ

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve ikinci kez entübe edilen Nev’den acı haber geldi. Menajeri İlker Ercan, 57 yaşındaki sanatçının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şarkıcı Nev hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu

MÜZİĞE KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLADI

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcı Nev, 24 Aralık 1968’de İstanbul’da dünyaya geldi. Müzikle küçük yaşlarda tanışan sanatçı, mandolinle başladığı müzik yolculuğunu üniversite yıllarında elektro gitarla sürdürdü. Güney bölgelerinde sahne deneyimi kazanan Nev, profesyonel müzik kariyerine adım attı.

1995 yılında Chantage grubunda yer alan sanatçı, daha sonra solo çalışmalarına yöneldi. 2000 yılında Teoman’ın davetiyle Türkiye turnesine katılan Nev, müziğini daha geniş kitlelere ulaştırdı. Sanatçının ilk albümü “Her Şeye Rağmen” oldu. Nev, şarkıcılığının yanı sıra besteci ve söz yazarı kimliğiyle de tanınıyordu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala