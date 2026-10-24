Türk pop-rock müziğinin tanınan isimlerinden Nev hayatını kaybetti. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. İki kez entübe edildiği öğrenilen şarkıcının hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haberin ardından ''Şarkıcı Nev neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?'' soruları ise gündeme geldi.

Kaydet a- | +A

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda tedavi altına alınan ve iki kez entübe edilen Nev'den 24 Ekim 2026'da acı haber geldi. “Zor”, “Sen Gibi”, “Benmişim” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkıcının vefatı sevenlerini yasa boğdu. Peki, şarkıcı Nev neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

Şarkıcı Nev neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti

ŞARKICI NEV NEDEN ÖLDÜ?

Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle gördüğü tedavi sırasında hayatını kaybetti. Sanatçının sağlık durumunun ağırlaşmasıyla birlikte çoklu organ yetmezliği geliştiği ve yoğun bakımda tedavi edildiği bildirildi. İki kez entübe edilen 57 yaşındaki şarkıcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şarkıcı Nev neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti

ŞARKICI NEV'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nev'in yapılan değerlendirmelerinde çoklu organ yetmezliği tespit edildiği açıklanmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde takip edilen Nev solunum cihazına bağlandı.

Tedavi sürecinde sağlık durumunda geçici bir iyileşme yaşandığı ve sanatçının solunum cihazından ayrıldığı bildirilmişti. İlerleyen günlerde karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti. Sağlık durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine Nev, Ekim ayında ikinci kez entübe edildi.

Şarkıcı Nev neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti

Sanatçının menajeri İlker Ercan, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada Nev'in durumunun kritik olduğunu duyurarak sevenlerinden dua istemişti. Menajer ayrıca yoğun kanama nedeniyle kan ihtiyacı oluştuğunu belirterek kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Şarkıcı Nev neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti

NEV KAÇ YAŞINDAYDI, GERÇEK ADI NEYDİ?

Sahne adı Nev olan sanatçının gerçek adı Nevzat Doğansoy'du. 24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen şarkıcı, 24 Ekim 2026'da hayatını kaybettiğinde 57 yaşındaydı.

Şarkıcı Nev neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti

Müzisyen, besteci ve söz yazarı kimlikleriyle tanınan Nev, kendine has vokali ve farklı müzik türlerini buluşturan yorumuyla Türk müziğinde kendine yer edindi. Özellikle 2000'li yılların başında yayımladığı eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, pop-rock çizgisindeki çalışmalarının yanı sıra Türk sanat müziği eserlerine getirdiği farklı yorumlarla da dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Şarkıcı Nev hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala