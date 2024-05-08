Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD Kongre Üyesi Mike Ezell, İsrail katliamını protesto eden kadına saldırdı

ABD Kongre Üyesi Mike Ezell, İsrail katliamını protesto eden kadına saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Kongre Üyesi Mike Ezell, kendisine İsrail katliamına destek verdiği için tepki gösteren bir kadına saldırdı. O anlarda kadının telefonu yere düşerken yaşananlar gündem oldu.

CODEPINK adlı savaş karşıtı grubun bir üyesi, Amerika'da ABD Temsilcisi Mike Ezell ile karşı karşıya geldi. Ezell ile bir koridorda yürüyen ve Gazze'de katliam yapan İsrail'i protesto eden CODEPINK üyesi Sümer Mobarak, saldırıya uğradı.

SORULARA DAYANAMADI

Ezell salı sabahı koridorda aceleyle yürürken oldukça sinirli görünüyor. Görüntülerde; Kaliforniya merkezli CODEPINK'in kurucu ortağı Medea Benjamin de onun yanında yürüyor ve İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında sorular soruyor. CODEPINK medya ilişkileri müdürü Melissa Garriga, Mobarak'ın da arkasında olduğunu, sorular sorduğunu ve cep telefonuyla görüşmeyi videoya kaydettiğini söyledi.

TELEFONUNU YERE DÜŞÜRDÜ

Ezell'in geriye dönüp birine doğru hamle yaptığı ve "Kapa çeneni, kes şunu" diye bağırdığı görülüyor. O sırada Mobarak'ın eline vuran Ezell, aynı anda kadının telefonunu da yere düşürüyor.

POLİS ARAŞTIRIYOR

ABD Kongre Binası Polisi Associated Press'e, teşkilatın saldırı iddialarını araştırdığını söyledi. CODEPINK'e göre Ezell'le yaşanan olaydan sonra Mobarak ona şunları söyledi: "Sen iğrenç ve ırkçısın. Bu yönetimde çalışmanız bile, bir insana el sürmeniz ne kadar utanç verici. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Şiddet uygulayan sizsiniz, barışçıl protesto yapan insanlar değil.”

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eşi banyoda ölü bulunmuştu! Yeşim Erçetin'den intihar itirafıİğneada Country Taş Evler satışa çıktı! “Yeşil Vadi güvencesiyle”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hizbullah, İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü vurdu - Dünyaİsrail Savunma Bakanı'nın gittiği üssü vurdularDışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması! Türkiye'nin rolüne işaret edildi - DünyaTürkiye'nin rolüne işaret edildiİngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Rusya'nın tehditlerine rest! Savunma ataşesi sınır dışı edilecek - DünyaCameron'dan Putin'in tehditlerine rest!Dünya basını bunu konuşuyor! Putin'in yemin törenine Kadirov damga vurdu, iddialar güçlendi - DünyaPutin'in yemin törenine damga vurduErmenistan'da başbakan Paşinyan ile kilise arasında "Azerbaycan" gerginliği! - DünyaBaşbakan ile kilise birbirine girdi!3000 bin yıllık hazineleri çaldırdılar! Hırsızlar scooterla kaçtı - Dünya3000 bin yıllık hazineleri çaldırdılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...