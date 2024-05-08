ABD Kongre Üyesi Mike Ezell, İsrail katliamını protesto eden kadına saldırdı

ABD’li senatörlerden UCM'ye İsrail tehdidi: Biz de sizi hedef alırız

ABD’li senatörlerden UCM'ye İsrail tehdidi: Biz de sizi hedef alırız

ABD Kongre Üyesi Mike Ezell, kendisine İsrail katliamına destek verdiği için tepki gösteren bir kadına saldırdı. O anlarda kadının telefonu yere düşerken yaşananlar gündem oldu.

CODEPINK adlı savaş karşıtı grubun bir üyesi, Amerika'da ABD Temsilcisi Mike Ezell ile karşı karşıya geldi. Ezell ile bir koridorda yürüyen ve Gazze'de katliam yapan İsrail'i protesto eden CODEPINK üyesi Sümer Mobarak, saldırıya uğradı.

SORULARA DAYANAMADI

Ezell salı sabahı koridorda aceleyle yürürken oldukça sinirli görünüyor. Görüntülerde; Kaliforniya merkezli CODEPINK'in kurucu ortağı Medea Benjamin de onun yanında yürüyor ve İsrail ile Hamas arasındaki savaş hakkında sorular soruyor. CODEPINK medya ilişkileri müdürü Melissa Garriga, Mobarak'ın da arkasında olduğunu, sorular sorduğunu ve cep telefonuyla görüşmeyi videoya kaydettiğini söyledi.

TELEFONUNU YERE DÜŞÜRDÜ

Ezell'in geriye dönüp birine doğru hamle yaptığı ve "Kapa çeneni, kes şunu" diye bağırdığı görülüyor. O sırada Mobarak'ın eline vuran Ezell, aynı anda kadının telefonunu da yere düşürüyor.

POLİS ARAŞTIRIYOR

ABD Kongre Binası Polisi Associated Press'e, teşkilatın saldırı iddialarını araştırdığını söyledi. CODEPINK'e göre Ezell'le yaşanan olaydan sonra Mobarak ona şunları söyledi: "Sen iğrenç ve ırkçısın. Bu yönetimde çalışmanız bile, bir insana el sürmeniz ne kadar utanç verici. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Şiddet uygulayan sizsiniz, barışçıl protesto yapan insanlar değil.”