İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden ABD'ye uyarı: İsrail'e silah tedarikini durdur!

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İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'yi "İsrail ordusunun ABD silahlarını hukuka aykırı bir şekilde kullandığına dair kanıtlar nedeniyle İsrail'e silah satışını ve askeri yardımı derhal askıya almaya" çağırdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'da düzenlediği ve yedi sağlık görevlisinin ölümüne yol açan saldırının "sivillere yönelik hukuk dışı bir saldırı" olduğunu belirtti. Örgüt, Washington'a, İsrail'e silah satışını derhal askıya alma çağrısında bulundu.

HRW açıklamasında, İsrail'in 27 Mart'ta Lübnan'ın güneyinde yer alan Hebbariye köyünde bir sağlık ocağına düzenlediği saldırının "yedi sağlık görevlisinin ölümüne yol açtığını" ve bunun "gerekli önlemlerin alınmadığı, sivillere yönelik hukuka aykırı bir saldırı" teşkil ettiğini belirtti.

"SAVAŞ SUÇU OLARAK SORUŞTURULMASI GEREKİR"

Ayrıca açıklamada, "Sivillere yönelik saldırı kasıtlı veya pervasızca gerçekleştirilmişse bunun açık bir savaş suçu olarak soruşturulması gerekir." ifadesine yer verildi. İsrail ordusundan ise suçlamaya dair açıklama yapılmadı.

Ancak İsrail ordusu, saldırının hemen ardından yaptığı bir açıklamada, Hebbariye'de bir askeri binayı vurduğunu, biri Cemaat-ül İslami'ye mensup militanları öldürdüğünü iddia etmişti.

İSRAİL'İN İDDİASINA YALANLAMA

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise yayımladığı açıklamada, İsrail'in 'askeri yerleşke' iddiasını reddederek, "bölgede askeri bir hedef olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı", saldırının "bir sivil toplum kuruluşu olan Lübnan İslami Acil Durum ve Yardım Derneği'ni barındıran bir konutu hedef aldığını" kaydetti.

Sünni Müslüman bir grup olan Cemaat-ül İslami'ye de yaptığı açıklama ile İsrail'in iddiasını reddetmiş ve Lübnanlı herhangi bir siyasi örgütle bağlantısı olmadığını belirtmişti.

HRW, İsrail ordusunun Hebbariye'deki sağlık ocağını hedef aldığını “kabul etmesinin”, “hedefin askeri olduğunu doğrulamak ve sivil can kaybını önlemek için mümkün olan tüm önlemleri almadığına... saldırıyı hukuka aykırı hale getirdiğine" işaret ettiğini kaydetti. Öldürülen sağlık çalışanlarının gönüllüler olduğunu belirten İnsan Hakları İzleme Örgütü, ölenler arasında 18 yaşındaki ikiz kardeşin de bulunduğunu aktardı.

Örgüt açıklamasında "Aile üyeleri, Lübnan Yardım Derneği ve Sivil Savunma, öldürülen yedi kişinin sivil olduğunu ve herhangi bir silahlı gruba bağlı olmadığını söyledi" ifadesine yer verdi.

ABD'Lİ BOEİNG ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLEN SİLAHLAR KULLANILDI

Öte yandan yandan HRW, olay yerinde bulunan silah parçaları arasında bir İsrail bombasının kalıntılarının yanı sıra ABD merkezli Boeing Şirketi tarafından üretilen bir güdüm kitinin kalıntılarının da yer aldığını duyurdu.

HRW Lübnan araştırmacısı Ramzi Kaiss, "İsrail güçleri, Lübnan'da sadece işini yapan yedi sivil yardım görevlisini öldüren bir saldırı düzenlemek için bir ABD silahı kullandı." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD'yi, "İsrail ordusunun ABD silahlarını hukuka aykırı bir şekilde kullandığına dair kanıtlar nedeniyle İsrail'e silah satışını ve askeri yardımı derhal askıya almaya" çağırdı.