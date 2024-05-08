Yarın Türkiye'ye yeniden giriş yapacak! Uzmanlar uyardı, toz taşınımı ölüme dahi yol açabilir

Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Türkiye, yarından itibaren yeniden Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozları ile karşı karşıya kalacak. Pek çok şehrin etkileneceği toz taşınımının zararları ise vatandaşların merak konusu. Uzmanlar, genel itibariyle alerjisi olanlar için nefes darlığı, kaşıntı ve halsizlik gibi etkileri bulunan toz taşınımının, ölüme dahi yol açabileceğini belirtiyor.

Afrika ve Arabistan üzerinden gelen toz taşınımı, yarından itibaren yeniden Türkiye'ye giriş yapıyor. Uzmanlar ise, toz taşınımının vücuda vereceği zararlar konusunda açıklamada bulunuyor.

Doç. Dr. İlhan Sağsen, toz taşınımının zararlarını şu sözlerle bir bir açıkladı:

NEFES PROBLEMLERİ VE HALSİZLİĞE YOL AÇIYOR

Özellikle yetkililerin uyarıları; nefes darlığı ve alerjileri olan insanların daha çok kapalı alanlarda kalması yönündeydi. Bunun dışında daha fazla solunum problemlerine, halsizlik, baş ağrısı gibi sağlık problemlerine yol açtığı biliniyor.

ÖLÜME KADAR GÖTÜRÜYOR

Havada ciddi partikülleşme olması insan sağlığını ciddi şekilde etkiliyor. 1952 yılında da Londra sisi yaşanmıştı. Kış ayında fazlaca kömür harcanmış, yakılmış ve hava sirkülasyonunun olmamasıyla şehre çöken karbondioksit yaklaşık 5 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olmuştu.