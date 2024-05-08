CHP'de "eş dost" atamaları kriz doğurdu! Eski başkandan yeni başkana sert sözler

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AK Parti'li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçimleri sonrası kendisinden görevi devralan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in belediyedeki atamalarına yönelik tepki gösterdi. Aktaş, "Daire başkanı olarak atadığınız eşinizin kardeşi, baldızınız Sayın Sezen Uğurlu'nun atamasından ne zaman vazgeçebileceksiniz?" dedi.

AK Parti'li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 31 Mart akşamından itibaren yaşanan gelişmeleri büyük bir şaşkınlıkla izlediğini ifade Aktaş, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i dünkü sözlerine eleştirilerde bulundu.

Aktaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

"KASADA 46 MİLYON TL VAR"

Kendisi 46 milyon lirayla kasayı devretti. Bırakın borçlu olmasını, kasasında 46 milyon parası olan bir kurum var. Yani bu borçları nasıl buluyorlar, ben gerçekten hayret ediyorum.

CHP'Lİ BAŞKAN'A ATAMA TEPKİSİ

Birkaç haftadır süren eş, dost, akraba atamaları, Sayın Bozbey'in öz yeğenini BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atamasıyla tüm Türkiye'nin gündemine düşmüş oldu. En başta bu atamayı savunmaya kalksa da 'Bu gençler hiç mi çalışmayacak?' diyerek pişkinliğini herkese gösterse de daha sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Geri adım atarken bile doğru ifadeler kullanılmaması, kendi yandaş medyasında bile ulusalda isyan haline geldi.

"EŞİNİZİN KARDEŞİ DAİRE BAŞKANI"

Daire başkanı olarak atadığınız eşinizin kardeşi, baldızınız Sayın Sezen Uğurlu'nun atamasından ne zaman vazgeçebileceksiniz? Daire Başkanı olarak atadığınız CHP Bursa Milletvekili Sayın Kayhan Pala'nın eşi Sayın Şafak Pala'nın atanmasından ne zaman vazgeçeceksiniz? Yeni Daire Başkanı olarak atadığınız Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP Meclis Üyesi ve aynı zamanda BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı yaptığınız Sayın Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Sayın Pınar Işıkyıldız'ın Dış İlişkiler Daire Başkanı olarak atamasından ne zaman vazgeçeceksiniz? Biz, kamuoyu olarak bunları merak ediyoruz.