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CHP'li başkandan yeğenine kıyak! Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tepki çeken atama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;li başkandan yeğenine kıyak! Bursa Büyükşehir Belediyesi&#039;nde tepki çeken atama

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tepki çeken bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, büyükşehir belediyesinin iştiraki BURKENT'in başına yeğenini atadı. Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey, sosyal medya hesabının profil bölümüne BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı yazarken, durumun gündem olmasının ardından güncellemeyi kaldırdı ve hesabını askıya aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den CHP'ye geçmişti. CHP'li belediye başkanı Mustafa Bozbey, son yaptığı atama ile tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYA GÜNCELLEMESİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Bozbey, belediyenin iştiraki olan BURKENT'in başına yeğeni Furkan Bozbey'i atadı. Durum Furkan Bozbey'in sosyal medya hesabında yaptığı güncelleme ile ortaya çıktı. 

CHP'li başkandan yeğenine kıyak! Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tepki çeken atama - 1. Resim

PROFİL KISMINA "BURKENT BAŞKANI" YAZDI 

Furkan Bozbey, sosyal medya hesabından bir kendisinin de yer aldığı bir fotoğraf paylaşarak "BURKENT yönetim kurulumuz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bozbey ayrıca sosyal medya hesabının profil bölümüne "BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı" yazdı. 

CHP'li başkandan yeğenine kıyak! Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tepki çeken atama - 2. Resim

TEPKİLER SONRASI HESABINI ASKIYA ALDI 

Furkan Bozbey, durumun ortaya çıkmasıyla gelen tepkiler üzerine yeni bir hamle yaptı. Profil güncellemesini kaldıran Bozbey, hesabını da askıya aldı. 

CHP'li başkandan yeğenine kıyak! Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tepki çeken atama - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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