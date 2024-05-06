Yeğenine kıyak geçen CHP'li başkanın savunması olay kadar skandal

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in BURKENT'in başına yeğenini ataması tepki çekti. Skandal olay sonrası bir açıklama yapan Bozbey, "Aslında çok büyük maaş vermiyorum. Ancak şu aşamada güvenilir insanlara ihtiyacım var" diyerek kendini savundu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan skandal gündeme bomba gibi düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenine yaptığı kıyakla gündeme geldi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Mustafa Bozbey'in belediye iştiraki olan BURKENT'in başına yeğeni Furkan Bozbey'i getirmesi büyük tepki çekti. Skandal Furkan Bozbey'in sosyal medya hesabında yaptığı güncelleme ile ortaya çıkarken, tepkiler sonrası Furkan Bozbey sosyal medya güncellemesini kaldırdı ve hesabını askıya aldı.

SAVUNMASI OLAY KADAR SKANDAL

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, olay sonrası bir açıklama yaptı. Ancak Bozbey'in savunması olay skandal.

GÜVENECEĞİ İNSANLARA İHTİYACI VARMIŞ

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Bozbey, güveneceği kimse olmadığı için görevi yeğenine verdiğini söyledi. Bozbey, "Aslında çok büyük maaş vermiyorum. Ancak şu aşamada güvenilir insanlara ihtiyacım var" dedi. Saymaz'ın "Özel bir becerisi var mı?" sorusunu da cevaplayan Bozbey, "Yok" dedi.