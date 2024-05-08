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Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Rapora göre ülke genelinin parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtilirken, Trakya ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirme raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - 1. Resim

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - 2. Resim

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Güney Ege'nin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK °C24°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - 3. Resim

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY °C25°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - 4. Resim

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C22°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C19°C

Az bulutlu

Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - 5. Resim

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C21°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - 6. Resim

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C20°C

Az bulutlu

TOKAT °C22°C

Az bulutlu

TRABZON °C18°C

Az bulutlu

Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - 7. Resim

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

KARS °C13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C21°C

Az bulutlu

VAN °C14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - 8. Resim

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C24°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - 9. Resim.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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