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Özgür Özel, Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk krizini anlattı: Fotoğrafları gösterdiler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özgür Özel, Erdoğan&#039;la görüşmesindeki koltuk krizini anlattı: Fotoğrafları gösterdiler

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki boş koltuk krizini ilk kez anlattı. Görüşmede durumdan rahatsız olduğunu söylediğini belirten Özel, "Oturma düzeni bizim açımızdan sorunludur' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da 'Biz de bir iadeiziyarette bulunalım CHP Genel Merkezine olur mu' dedi. Sonra Hasan Bey de 'Size özel bir şey değil, tüm ziyaretlerde bu şekilde yapılıyor' dediler. Fotoğraflar gösterdiler." dedi.

CHP lideri Özgür Özel, HaberTürk ekranlarına konuk oldu. Gündemdeki konuları değerlendiren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı.

"TELAFİSİ GEREKİR"

Görüşmedeki boş koltuk krizine değinen Özel, "Biz 3 yer belirterek randevu talep ettik. Çankaya Köşkü, TBMM ve AK Parti Genel Merkezi. Beştepe denseydi oraya da giderdik. AK Parti Genel Merkezi'ne gittik, görüşme başladı. 'Burada vermeniz bir nezakettir, ev sahipliğiniz için teşekkürler. Ancak oturma düzeni bizim açımızdan sorunludur, telafisi gerekir' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da 'Biz de bir iadeiziyarette bulunalım CHP Genel Merkezine olur mu?' dedi. Ben de memnun olacağımızı söyledim." dedi.

"FOTOĞRAF GÖSTERDİLER"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra özel kalemime sayın Hasan Doğan diğer siyasilerin de aynı düzende ağırlandığına dair fotoğraf kareleri gönderdi. 'Size özel değil' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı nezaket göstererek o işi tatlıya bağladı"

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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