Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda iki önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Külliye'de önce Azerbaycan Başbakanı Ali Asadovu, sonra da Polonyo Devlet Bakanı ile heyetini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan ile barış sürecinde kat edilen mesafenin memnuniyet verici olduğunu, 10 Mayıs’ta Almatı’da yapılacak görüşmeden de olumlu sonuç beklediğini, barış anlaşmasının bir an önce imzalanıp bölgenin özlediği istikrara kavuşması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıdan tek taraflı ve ön yargılı müdahalelerin bölgeyi jeopolitik çekişme alanına çevirmemesi için Türkiye ile Azerbaycan’ın yakın iş birliğine devam edeceğini, Türkiye’nin can Azerbaycan’a desteğinin her alanda süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in savaşı bölgeye yayma gayretinde olduğunu, Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılara devam ettiğini, Gazze’deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatı’nın daha kapsamlı iş birliği yapabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ı gelecek yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle de tebrik ederek, hazırlıklar konusunda Türkiye’nin her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

POLONYA HEYETİNİ DE KABUL ETTİ

Erdoğan ayrıca Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera'yı kabul etti. Görüşmede ülkeler arasındaki işbirliği vedayanışmanın güçlendirilmesi, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin gerilimlerinde gelinen son aşama ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Siewiera ve Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Danışmanı Ion Oprişor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yaklaşımının Polonya ve Romanya ile uyumlu olduğunu, Ukrayna-Rusya savaşında aradan geçen zamana rağmen barışın tesisi konusunda ilerleme sağlanamadığını belirterek, her iki tarafa onurlu çıkış yolu sunacak bir kapının açılması gerektiğini, Rusya'nın dahil edilmediği tek taraflı barış girişimlerinin başarı şansının zayıf olduğunu ifade etti.

Gazze'deki İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırımın bilançosunun ağır olduğunu; yaşananların, güvenlik sınavı olduğu kadar bir insanlık imtihanı anlamına geldiğini vurgulayan Erdoğan, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in katliamın dozunu artırdığını, Ukrayna için savunulan ilke ve kuralların Gazze için de geçerli olması gerektiğini kaydetti.

NATO'nun Washington zirvesinden Türkiye’nin beklentileri olduğunu belirten Erdoğan, bunların NATO içinde dayanışmanın eksiksiz sağlanması, müttefiklerin özellikle savunma yatırımı ve ticaretinde birbirlerine kısıtlama uygulamaması, NATO-Avrupa Birliği işbirliği bağlamında Türkiye’yi dışlama çabalarından vazgeçilmesi olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.