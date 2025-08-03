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Türkiye-Pakistan ortak tatbikatı! Düşmana korku veren görev

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye-Pakistan ortak tatbikatı! Düşmana korku veren görev
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Karaçi'de gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tatbikatta deniz unsurları arasında koordinasyon ve müşterek görev yeteneği üst düzeyde sergilendi.

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleşen Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı'nın Karaçi'de başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Türkiye-Pakistan ortak tatbikatı! Düşmana korku verdi - 1. Resim

TÜRKİYE-PAKİSTAN İKİLİ AMFİBİ TATBİKATI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Denizde güven, karada dayanışma. Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı, Karaçi'de başarıyla tamamlandı. Amfibi harekat kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik yapılan tatbikat kapsamında; deniz unsurları arasında koordinasyon, müşterek çalışma yeteneği ve görev paylaşımı yüksek düzeyde sergilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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