Türkiye-Pakistan ortak tatbikatı! Düşmana korku veren görev
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Karaçi'de gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tatbikatta deniz unsurları arasında koordinasyon ve müşterek görev yeteneği üst düzeyde sergilendi.
Milli Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleşen Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı'nın Karaçi'de başarıyla tamamlandığını bildirdi.
TÜRKİYE-PAKİSTAN İKİLİ AMFİBİ TATBİKATI
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
Denizde güven, karada dayanışma. Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı, Karaçi'de başarıyla tamamlandı. Amfibi harekat kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik yapılan tatbikat kapsamında; deniz unsurları arasında koordinasyon, müşterek çalışma yeteneği ve görev paylaşımı yüksek düzeyde sergilendi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş