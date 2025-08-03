Habur Sınır Kapısı'nda izinsiz giriş gerginliği! Ortalık bir anda karıştı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Habur Sınır Kapısı’nda sıcak saatler yaşandı.

HABUR'DA İZNSİZ GİRİŞ GERGİNLİĞİ!

Habur Sınır Kapısı’nda 2 Ağustos Cumartesi günü meydana gelen olayda, "karınca" olarak tabir edilen ve gümrük sahasında izinsiz iş takibi yaparak menfaat temin etmeye çalışan bir kişi, sahaya yetkisiz şekilde girmeye çalıştı.

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Gümrük sahasına girmesine engel olmak isteyen iki kadın muhafaza memuruna, şahıs önce hakaret etti, ardından ise saldırı girişiminde bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından saldırgan, Habur Kaçakçılık ve İstihbarat Şube ile gümrük personeli tarafından yakalanarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi. Şahsın savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.