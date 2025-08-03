Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakanlık çevreyi kirletenlere acımadı! 6 ayda 2 milyar 657 milyon ceza kesildi

Bakanlık çevreyi kirletenlere acımadı! 6 ayda 2 milyar 657 milyon ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakanlık çevreyi kirletenlere acımadı! 6 ayda 2 milyar 657 milyon ceza kesildi
Çevre Kirliliği, Ceza, Denetim, Türkiye, Çevre, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen 32 bin 676 denetimde, çevreyi kirleten 3 bin 167 tesise ve 56 deniz aracına 2 milyar 657 milyon 863 bin lira ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik denetimler devam ediyor.

Türkiye Çevre Ajansı ekipleri de Marmara Denizi'nde deniz araçlarının neden olduğu kirliliğe karşı kontrollerini yapıp idari cezalar uyguluyor. Denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan işletmeler için faaliyet durdurmaya varan yaptırımlar devreye alınıyor.

Bakanlık çevreyi kirletenlere acımadı! 6 ayda 2 milyar 657 milyon ceza kesildi - 1. Resim

2 MİLYAR 657 MİLYON 863 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Bu kapsamda ekipler, 6 ayda 32 bin 676 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, 2 milyar 657 milyon 863 bin lira ceza uygulandı, 233 işletmenin faaliyeti durduruldu. Hava, atık, ÇED, su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yapılan denetimlerde en fazla para cezası 939 milyon 510 bin lira ile deniz araçlarına kesildi. Bunu 564 milyon 157 bin lirayla atık kirliliği, 400 milyon 932 bin lirayla Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin cezalar takip etti.

Bakanlık, ayrıca egzoz kaynaklı kirlilikle mücadele kapsamında taşıtları da sıkı takibe aldı. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 1015 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 754 motorlu taşıt sahibine 10 milyon 268 bin lira ceza kesildi. Cezalardan elde edilen gelir, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketlerle ilgili karar!Antalya, Isparta ve Burdur'dan dünyaya gitti! 7 ayda 1 milyar dolar kazandırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Habur Sınır Kapısı'nda izinsiz giriş gerginliği! Ortalık bir anda karıştı - GündemHabur Sınır Kapısı'nda izinsiz giriş gerginliği!Bakan Yerlikaya duyurdu! 22 göçmen kaçakçısı tutuklandı - GündemBir haftada 22 göçmen kaçakçısı tutuklandıPeronlar 2 katına çıktı! Gurbetçilerden hızlı geçiş - GündemPeronlar 2 katına çıktı! Gurbetçilerden hızlı geçişTürkiye'nin de yüreği yandı! Orman yangınlarıyla ilgili kritik açıklama: Yenilenmesi 100 yılı buluyor - GündemYürekler de yandı! Yenilenmesi 100 yılı buluyorAK Parti eski ilçe başkanı hayatını kaybetti! - GündemAK Parti eski ilçe başkanı hayatını kaybetti!Sabah saatlerinde deprem hareketliliği! Sadece 25 dakika 10 kez sallandılar - GündemManisa peş peşe sallandı! AFAD verileri açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...