Yeni sistem göz açtırmıyor! Tam 300 milyonluk ceza kesildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Nisan 2019’dan bu yana karadan, havadan ve denizden yapılan kontrollerin yanı sıra su altı dronlarıyla da denetimler sürdürülüyor.

Son üç ayda hizmete alınan Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS) ise denetim sürecine önemli katkı sağladı.

ANLIK İZLEME İMKANI BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLADI

Kentin 25 farklı noktasına yerleştirilen kameralarla desteklenen EGDS, denizi kirleten gemilere karşı anlık izleme imkânı sunuyor. Bu kapsamlı sistemle, deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit eden atıklara yönelik daha etkili bir mücadele yürütülüyor.

91 GEMİYE 300 MİLYON TL CEZA

Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarıyla desteklenen sistem sayesinde, bugüne kadar tespit edilen 91 gemiye toplamda yaklaşık 300 milyon lira ceza uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Deniz Denetim Şefi olarak görev yapan Emre Üresin, EGDS sayesinde 53 kilometrelik kıyı şeridinin anlık takip edildiğini belirterek, "Bu cezaların 70 milyon liralık kısmını, Elektronik Gemi Denetim Sistemi'ni devreye aldığımız günden bu yana uyguladık. Bu sistem sayesinde ekiplerimizin olmadığı alanlarda bile denetimlerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.​​​​​​​