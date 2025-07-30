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Kilosu 200 lirayı gördü! Mersin’in lezzeti dünyaya açıldı, tır tır ihracatı yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İhracat, Mersin, Mut, Tat, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Lezzetiyle öne çıkan Mersin’in Mut beyaz inciri, bu sezon ihracatla değer kazandı. Aromasıyla dikkat çeken incirin ilk hasatta kilosu 200 lirayı gördü.

Tarımda yılın 12 ayı üretimin sürdüğü Mut ilçesinde; kayısı, erik, zeytin, nar, elma, kavun, karpuz ve sebze gibi ürünlerin yanı sıra bu sezon beyaz incir de yurt dışı pazarında yerini aldı. İlçede 5 bin dekar alanda üretimi yapılan beyaz incirde bu yıl 35 bin ton rekolte bekleniyor.

Kilosu 200 lirayı gördü! Mersin’in lezzeti dünyaya açıldı, tır tır ihracatı yapılıyor - 1. Resim

RENGİ, TADI, AROMASI…

Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mut’ta, erik sezonunun sona ermesiyle birlikte şimdi de incir hasadı hummalı bir şekilde sürüyor. Özellikle rengi, tadı, aroması, iriliği ve sevkiyata dayanıklılığı ile öne çıkan Mut beyaz inciri, Almanya ve Dubai pazarlarında rağbet görüyor.

Kilosu 200 lirayı gördü! Mersin’in lezzeti dünyaya açıldı, tır tır ihracatı yapılıyor - 2. Resim

İHRACATÇILARDAN ÜRETİCİYE MESAJ: KAZANÇ ARTACAK

İhracatçı Aytu Acar yaptığı açıklamada, hasadın henüz tam olarak başlamadığını ve bu nedenle talepleri karşılamakta zorluk çektiklerini belirterek, "Mersin’in Mut ilçesinde incir hasadımız başladı. Ancak henüz hasat tam olarak oturmadı. Günlük tır bazında sevkiyat istiyoruz ama şu anda tonajda sıkıntı yaşıyoruz. Üreticilerimizden ricamız, kaliteli ürün toplamaları ve seçim yapmaları. Dökme ürünün kilosu 150 lira, ihracatlık ürünün kilosu ise 180 lira. Üretici bizi desteklerse biz de fiyatları yüksek tutarak onlara katkı sağlarız" dedi.

Kilosu 200 lirayı gördü! Mersin’in lezzeti dünyaya açıldı, tır tır ihracatı yapılıyor - 3. Resim

150 GRAMLIK DEV İNCİRLER YURT DIŞINA UÇUYOR

İncirlerin Almanya’ya kara yoluyla 6 günde, Dubai’ye ise uçakla 2 günde ulaştığını belirten Acar, "Ambalajlı ürünler Almanya’ya gidiyor. Diğer ambalajda olanları ise Dubai’ye gönderiyoruz. 1 kiloluk ambalajlarda yaklaşık 8 adet incir bulunuyor. Kaliteli üretimle her bir incir 150 gram civarında geliyor" ifadelerini kullandı.

Kilosu 200 lirayı gördü! Mersin’in lezzeti dünyaya açıldı, tır tır ihracatı yapılıyor - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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