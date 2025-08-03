Bakan Uraloğlu duyurdu! KAS cihazlarıyla 94 milyon gönderinin ayrımı sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında posta ve kargo hizmetlerinde kalite standartlarını artırmak amacıyla hayata geçirilen KAS'ın kazanımlarını değerlendirdi. Söz konusu akıllı otomasyon sisteminin hız, doğruluk ve verimlilik esaslarıyla çalıştığını bildiren Uraloğlu, sistemin posta hizmetlerinde yeni bir dönemi başlattığına işaret etti.

Bakan Uraloğlu, KAS cihazlarının günlük operasyonları büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul, Adana ve Bursa'daki KAS cihazlarımızla yaklaşık 94 milyon gönderinin ayrımını gerçekleştirdik. Bu sistem sayesinde, gönderilerin ayrım süresi önemli ölçüde kısaldı. İnsan emeğine dayalı süreçlerin yükü hafifletildi, personelimiz daha nitelikli işlerde değerlendirilmeye başlandı. Böylece sistemle hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf sağlıyoruz."

Cihazların saatte en az 10 bin gönderi işleme kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Uraloğlu, bu kapasitenin posta ve kargo trafiğinin yoğun olduğu merkezlerde işlemlerin hızla tamamlanmasına katkı sağladığına dikkati çekti. Uraloğlu, bu çalışmayla PTT hizmetinden faydalanan vatandaşların memnuniyetinde artış sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, aynı sistemi Ankara, Sakarya ve İzmir'de de hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"YENİ SİSTEMLERLE TESLİM SÜRELERİNİ DÜŞÜRDÜK"

Aynı Gün Teslim (AGT) uygulamasına da değinen Uraloğlu, anılan uygulamayla elektronik ticaret gönderilerinin yoğun olduğu büyük şehirlerde, aynı il varışlı gönderilerin aynı gün teslim edilmesinin sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, yeni sistemlerle teslim sürelerini düşürdüklerine işaret ederek, AGT uygulamasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bursa'da 13 Ocak'ta pilot olarak başlayan uygulamamızı Ankara, Konya, Eskişehir, İzmir, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya yaygınlaştırdık. Temmuz ayı itibarıyla Gaziantep'te de AGT uygulamasına geçtik. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 16 bin gönderi, kabul edildiği gün içerisinde il içindeki alıcısına ulaştırıldı. Teslimat süresi pilot illerde ortalama 7 saat içinde tamamlanıyor."

"Yerinde Dağıtım" uygulamasıyla da kabul ilinden farklı bir ile sevk edilen gönderilerin, varış iline ulaştığı gün teslim edilmesini hedeflediklerini belirten Uraloğlu, 18 Mart'ta Şanlıurfa'da devreye alınan söz konusu uygulamayla bugüne kadar 615 bin gönderiyi teslim ettiklerini bildirdi.