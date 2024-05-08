İğneada Country Taş Evler satışa çıktı! “Yeşil Vadi güvencesiyle”

Çeyrek asırdır arsa & gayrimenkul, emlak ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Yeşil Vadi, Kırklareli’nin Karadeniz sahiline yakın noktada konumlandırdığı ‘İğneada Country Taş Evler’ projesini satışa çıkardı. Projeden ‘Taş Ev’ alacaklara orman ve deniz yaşamını bir arada sunan Yeşil Vadi, mayıs ayı sonuna kadar sınırlı sayıdaki “Taş Evi” 180 Bin Euro’dan başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sundu.

25 Yılı aşkın süredir imarlı, ifrazlı tek tapulu arsa vasfında yerler üretip projelendiren ve binlerce insanın hayalini gerçekleştirmesinde önemli rol üstlenen Yeşil Vadi, İstanbul - Silivri’deki Yeşil İnci 1 ve 2 villa projeleri, Kırklareli Yeşil Mahalle Ahşap Ev projelerinden sonra şimdi de İğneada sahiline yakın, Longoz ormanları içine konumlandırdığı butik projesi İğneada Country Taş Evleri hayata geçiriyor.

Mayıs ayı süresince avantajlı fiyatlarla satışa sunulan bu özel projede; alıcılara deniz ve doğa yaşamı bir arada sunuluyor.

ASLI ORHAN DEMİRAL, “EGE SAHİLLERİNDEKİ VİLLA KONFORUNU İĞNEADA’YA TAŞIDIK”

Ege sahillerindeki villa konforunu Karadeniz’in en güzel sahili İğneada’ya taşıdıklarını belirten Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Üyesi Alı Orhan Demiral, “Kırklareli İğneada Longoz ormanları içinde, sahile yakın bir noktada konumlandırdığımız ‘İğneada Country Taş Ev’ projemiz, herkesin hayalini kurduğu orman ve deniz yaşamını bir arada sunuyor. Her biri 250 m2 ile 450 m2 arsa payı içerisinde yer alan 3+1 taş evlerimiz, 131 m2’den oluşuyor.

31 Mayıs’a kadar 180 Bin Euro’dan başlayan lansman avantajlarıyla satışa sunduğumuz bu özel projemizde alıcılar; yaşam kalitesini yüzde yüz artırırken orman ve deniz konforunu aynı anda yaşayabilecek.”