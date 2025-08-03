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Cengiz Orhonlu kimdir, nereli? Anneannesi o ünlü isim çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cengiz Orhonlu kimdir, nereli? Anneannesi o ünlü isim çıktı
Oyuncu, Arka Sokaklar, O Kız, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Sitare Akbaş ile evlilik hazırlığında olan Cengiz Orhonlu hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. O Kız ve Üç Kız Kardeş dizilerinde oynayan genç oyuncunun anneannesi ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıktı. İşte Cengiz Orhonlu'nun biyografisi ve ailesi hakkında merak edilenler.

O Kız ve Üç Kız Kardeş dizilerindeki performansıyla tanınan Cengiz Orhonlu'nun anneannesinin ünlü bir ses sanatçısı olduğu ortaya çıktı. Hem kariyeri hem de aile geçmişiyle merak edilen Cengiz Orhonlu’nun hayatı araştırılıyor.

CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Cengiz Orhonlu, 8 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Orhonlu, pek çok tiyatro oyununda rol aldı. 

Arka Sokaklar, O Kız ve Üç Kız Kardeş gibi dizilerde rol aldı. 

Cengiz Orhonlu kimdir, nereli? Anneannesi o ünlü isim çıktı - 1. Resim

CENGİZ ORHONLU ANNEANNESİ KİM?

Cengiz Orhonlu, 'Aşk Eski Bir Yalan' ve 'Bir Ateşe Attın Beni' gibi pek çok unutulmaz eseri seslendiren ünlü şarkıcı ve oyuncu olan Kamuran Akkor''un torunudur.

Cengiz Orhonlu'nun annesi, Kamuran Akkor'un Vasfi Uçağroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Menekşe Uçaroğlu'dur. 

Cengiz Orhonlu kimdir, nereli? Anneannesi o ünlü isim çıktı - 2. Resim

CENGİZ ORHONLU OYNADIĞI DİZİLER

Bensiz (Sinema Filmi, 2013)

Arka Sokaklar (2019)

O Kız (TV Dizisi, 2023)

Üç Kız Kardeş

Cadı (Sinema Filmi, 2024)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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