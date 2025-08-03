Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > AB'den tescillendi, ilk hasat yapıldı! Yıllık 1445 ton üretim

AB'den tescillendi, ilk hasat yapıldı! Yıllık 1445 ton üretim

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AB&#039;den tescillendi, ilk hasat yapıldı! Yıllık 1445 ton üretim
Tarım Ve Orman Bakanlığı, Coğrafi İşaret, Bal Üretimi, Türkiye, Bal Üretimi, Kovan, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AB tescilli coğrafi işareti olan Bingöl balının ilk sağım etkinliğine katıldı. Yumaklı, Türkiye'nin bal üretiminde 3. sırada olduğunu ve giderek dünya markasına dönüştüğünü belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yumaklı, Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi'nde, Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tescili alarak Türkiye'nin AB nezdinde tescil edilen ilk balı olma özelliği kazanan Bingöl balının ilk sağımı için düzenlenen etkinliğine katıldı.

Özel kıyafetlerle bal hasadı yapan Yumaklı, ürünlerle ilgili bilgi aldı.

AB'den tescillendi, ilk hasat yapıldı! Yıllık 1445 ton üretim - 1. Resim

YILLIK 1445 TON BAL ÜRETİMİ YAPILIYOR

Yumaklı, hasadın ardından yaptığı açıklamada, arıcılığın ülkenin en önemli tarımsal faaliyetlerinden olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin bal üretimiyle ilgili kabiliyetlerini ve kaliteli üretimle ilgili potansiyelini geliştirmek için Bakanlıkça farklı teşvik ve destekler verildiğine işaret eden Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye bugün dünyada kovanda 3. sırada, bal üretiminde de 2. sırada yer alıyor. Bingöl de Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden bir tanesi, kovanda 14. sırada, bal üretiminde de 17. sırada. Bingöl, son 23 yılda kovan sayısını 4 kat artışla 179 bine çıkarmış durumda. Yıllık 1445 ton bal üretimi yapılıyor.

AB'den tescillendi, ilk hasat yapıldı! Yıllık 1445 ton üretim - 2. Resim

TÜRKİYE MARKALAŞTI

Yumaklı, Bingöl Üniversitesinin tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite olduğunu da ifade ederek, üniversitenin özellikle arı ve arı ürünleriyle ilgili çalışmalarının sektörün gelişmesine yönelik önemli bir vizyonu ortaya koyduğunu bildirdi.

Sadece üniversitenin değil sektörün de üretime yatkınlığının ve kabiliyetinin önemini vurgulayan Yumaklı, Bingöl balının, Türkiye sınırlarının dışına taşmış ünüyle dünyada önemli bir marka olacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Suriye'nin güneyini bombaladılar! Tel Aviv 'Golan Tepelerini' bahane ettiCengiz Orhonlu kimdir, nereli? Anneannesi o ünlü isim çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gıdadan kiraya her şeyi etkiliyor... Gözler yarın saat 10.00'da! Herkes bu veriyi bekliyor - EkonomiHerkesin gözü yarın saat 10.00'da!Kilosu binlerce TL, tek kovanda 6,5 kilo var! 12 bölgede petek kuruldu, sağım başladı - EkonomiKilosu binlerce TL, tek kovanda 6,5 kilo var!Bakan Uraloğlu duyurdu! KAS cihazlarıyla 94 milyon gönderinin ayrımı sağlandı - Ekonomi94 milyon gönderinin ayrımı sağlandıAntalya, Isparta ve Burdur'dan dünyaya gitti! 7 ayda 1 milyar dolar kazandırdı - EkonomiAntalya, Isparta ve Burdur'dan dünyaya gitti!Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketlerle ilgili karar! - EkonomiKağıt ve bez çantalara ilişkin karar6 dönümde 5 çeşit ürünle marka haline geldi! En küçük salkım 1 kilo veriyor - Ekonomi6 dönümde 5 çeşit ürünle marka haline geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...