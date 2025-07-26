Bal üretiminde devrim yapan süper meyve... Arılar dolup taştı, şekersiz, şerbetsiz 2 tondan fazla verim alacaklar

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gojiberry bitkisini keşfeden 4 arıcı kardeş, arı sayısı ile verimi artırdı. Şeker hastası anneleri sayesinde gojiberryi keşfeden arıcı kardeşler, bal üretiminde aldıkları verimden dolayı "süper meyve" olarak adlandırıyor.

Yapıaltın Barajı mevkisinde 2017'de 20 dönüm arazi üzerine 500 gojiberry fidanı diken Neslihan Bektaş Ünsal, Fatma, Kasım ve Muhammed Bektaş kardeşler, ağaç sayısını 6 bine çıkardı.

Gojiberry bitkisi sayesinde arı sayısı ile verimi de artıran Bektaş kardeşler, bal sağımına da 1 ay erken başladı.

Kardeşlerden Muhammed Bektaş, şeker hastası annesi için sürekli gojiberry aldıklarını, araştırmalarında bitkinin karasal iklime uygun olduğunu görünce bu işe başladıklarını söyledi.

"GOJİBERRYNİN PAZARI TÜRKİYE'DE TAM OLUŞMADI"

Bahçelerine ilk başta 500 gojiberry fidesi diktiklerini belirten Bektaş, "Üçüncü yılın sonunda 6 bin ağaca ulaştık ama gojiberrynin pazarı Türkiye'de tam oluşmadığı için ürün satışında sıkıntı çektim. Bunun üzerine geçen yıl 9 kovan arı alarak arıcılığa da başladık. Arının gojiberryi sevdiğini gözlemliyordum. 9 kovanla başlayan maceramız, bir yıl sonra 90 kovana ulaştı." dedi.

Bektaş, yetiştirdiği gojiberrynin tamamını arılara yedirdiğini ifade etti.

Arının bitkiden aldığı tohumu, posasını, nektarını direkt balın içine bıraktığını anlatan Bektaş, "Bu da daha önce görülmemiş bir olay. Gojiberrynin kraliçe arıya çok büyük faydası var. Yumurta verimini asla kesmiyor. Vitamin değerlerini de analiz yaptırdım. Arının ihtiyaç duyduğu tüm vitaminler gojiberrynin içinde var. Bu işi şekersiz yapacağıma dair kendi kendime söz verdim. İşi başlamadan önce bazı hocalarımıza sorarak onlara danışıp arılara gojiberryi verdim. Çok da faydasını gördüm." diye konuştu.

GOJİBERRY SAYESİNDE ARI ÖLÜMLERİ AZALDI

Bektaş, Sivas'ın gojiberry üretimi için uygun bir yer olduğunu dile getirdi.

Gojiberry verdikten sonra arı sayısında artış olduğunu vurgulayan Bektaş, şöyle konuştu:

"Arı artışı sayesinde 9 kovandan 1 yıl içinde 90 kovana ulaştım. Bal sağımına da normal sezondan bir ay önce başladım. Kovanlarımın çoğu da üç katlı. Bir ayda kovanların dolumu 3 kata çıktı, arı ölümleri azaldı. Arının ömrü günle ölçülmez, 800 ile 1000 kilometre arasını dolduran arı ölür. Gojiberry arının verimini uzatıyor. Arının nüfusuyla baş edemiyorum. Bu nedenle bir ay içinde kovanlar üçüncü katına ulaşıp bal vermeye başladı. Bunu şekersiz, şerbetsiz ve dışardan hiçbir takviye yapmadan sadece gojiberryle yapıyorum."

Bektaş, gojiberry ve arıcılık işini 3 kardeşiyle yaptığını, en büyük destekçilerinin de onlar olduğunu belirtti.

Gojiberry balını geçen yıl 2 çıta alanların bu yıl 5 çıta istediklerine dikkati çeken Bektaş, "Şeker hastalarından güzel geri dönüşler aldık, çok memnunlar. Balın çok hafif olduğunu söylüyorlar. Normal de şeker hastası olan bir kişinin bal yiyemeyeceğini biliyoruz. Şekerli bir bal olsa hastalar yiyemezdi ama gojiberry balını çok rahat yiyebiliyorlar. Kovanları açtığımız zaman her gün binlerce yavru arı olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ise gojiberry. 20 çıtalı bir kovanda 14 çıta yavru arı oluyor. Geçen yıl bal açısından ülke genelinde sıkıntı yaşandı. Benim geçen yıl ilk senem olmasına rağmen 9 kovandan şeker takviyesiz, sadece gojiberry vererek 225 kilogram süzme bal aldım. Bu seneki hedefim böyle giderse 2,5 ton bal almak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GOJİBERRY BİTKİSİ İÇİN ELVERİŞLİ BİR İKLİME SAHİP"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu da gojiberry meyvesinin çalımsı yapıda, yaprak döken, çok yıllık, sert iklim koşullarına dayanıklı bir bitki olduğunu söyledi.

Gojiberry bitkisinin kullanım alanları hakkında bilgi veren Uslu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde 'süper meyve' olarak önem kazanan gojiberry, zengin kimyasal bileşimi ve tıbbi özelliği sayesinde sağlıklı bir diyetin önemli parçası olarak kullanılmaktadır. Mide kanseri hücreleri üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada, insan mide kanseri hücrelerinin çoğalmasını, göçünü ve istilasını inhibe edebildiği gösterilmiştir. Türkiye gojiberry bitkisi için elverişli bir iklime sahip. Bu sayede ülkemiz, gojiberry ihracatında önde gelen ülke olma potansiyeline sahiptir. Gojiberry, bu zengin içeriği ve sağlıkla ilgili birçok alanda kullanılmakla birlikte yetiştiricimizin arılara vermesiyle meyvenin zengin antioksidan içeriği ile arıların hem üreme etkinliğini arttırmış hem de yeterli ve üstün bir besin içeriğiyle arılar hızla çoğalmıştır. Arıların son yıllarda sayısal olarak oldukça azaldığı düşünülürse sektöre büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir."