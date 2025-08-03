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İstanbul Havalimanı'ndan rekor! Avrupa'nın en yoğunu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Havalimanı&#039;ndan rekor! Avrupa&#039;nın en yoğunu
Uçuş, Yolcu, Türkiye, Antalya, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin ulaştırmadaki başarıları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Havalimanı günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuş ile Avrupa'da en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaştı.

Türkiye, ulaşım sektöründeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının, rekor yolcu ve uçak trafiğine ev sahipliği yaptığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 2 Ağustos günü kaydedilen yolcu sayısının, havalimanı tarihinde bir ilke imza attığını söyledi.

İstanbul Havalimanı'ndan rekor! Avrupa'nın en yoğunu - 1. Resim

İSTANBUL HAVALİMANI REKORLARA DOYMUYOR

Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız, 2 Ağustos 2025 tarihinde günlük 282 bin 70 yolcu ve bin 698 uçuş ile hem Türkiye’de hem de Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaşarak bir kez daha tarihi bir rekora daha imza atmıştır" dedi.

ANTALYA HAVALİMANI BİR GÜNDE 228 BİN 427 YOLCUYU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü hem yolcu hem de uçak trafiği rekorlarını bir kez daha kırdığını belirterek "Havalimanımız bir günde bin 225 uçuş ve 228 bin 427 yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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