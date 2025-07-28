İstanbul ve Antalya havalimanları tüm zamanların rekorunu kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Antalya havalimanlarının 26-27 Temmuz tarihlerinde tüm zamanların günlük yolcu rekorlarını kırdığını açıkladı. 26 Temmuz’da Antalya Havalimanı 225 bin 118 yolcuya hizmet vererek kendi rekorunu aşarken, 27 Temmuz’da İstanbul Havalimanı 272 bin 132 yolcuyla Avrupa’daki havalimanları arasında da en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Her iki havalimanı da hem yolcu hem uçuş trafiğinde tarihi bir yoğunluk yaşadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Temmuz'da Antalya Havalimanı'nın, 27 Temmuz'da da İstanbul Havalimanı'nın tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 26-27 Temmuz'da İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullanan yolcu sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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İSTANBUL HAVALİMANI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Türkiye'nin en yüksek yolcu kapasitelerine sahip İstanbul ve Antalya havalimanlarının rekor yolcu trafiğine ev sahipliği yaptığını belirten Uraloğlu, "Antalya Havalimanı, 26 Temmuz'da 225 bin 118 yolcuyla tüm zamanların bir günde hizmet verilen yolcu sayısı rekorunu kırdı. İstanbul Havalimanı da 27 Temmuz'da 272 bin 132 yolcu hareketiyle, tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Buradaki yolcu sayısı Avrupa'daki havalimanlarının bir günde ulaştığı en yüksek seviye oldu." ifadesini kullandı.

ANTALYA HAVALİMANI'NA BİR GÜNDE 224 BİNDEN FAZLA YOLCU GELDİ

Uraloğlu, her iki havalimanında da bugüne kadarki en yüksek yolcu sayılarına ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: