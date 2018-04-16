ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaştığı bir iletide, Rusya ve Çin'in para birimlerini tehdit etti. Trump, “ABD faiz artırımlarını sürdürürken Rusya ve Çin devalüasyon oyunu oynuyorlar.. Kabul edilemez!” dedi.
Trump'tan bir tehdit daha!
16.04.2018 - 16:25 | Son Güncelleme: 16.04.2018 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump, pazartesi günkü Twitter iletisinde Rusya ve Çin eleştirisinde bulundu.
Etiketler : Trump,
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