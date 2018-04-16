Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaştığı bir iletide, Rusya ve Çin'in para birimlerini tehdit etti. Trump, “ABD faiz artırımlarını sürdürürken Rusya ve Çin devalüasyon oyunu oynuyorlar.. Kabul edilemez!” dedi.