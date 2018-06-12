Trump, iki ülke arasında devam eden askeri tatbikatlara ilişkin  Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra  düzenlediği basın toplantısında değerlendirmede bulundu.ABD'nin Güney Kore'deki asker sayısını azaltıp azalmayacağına ilişkin  bir soru üzerine Trump, "Onları geri getirmek istiyorum ancak bu, şu anda  denklemin bir parçası değil. Bunun, bir gün olmasını umuyorum ama şimdi değil."  dedi.

Güney Kore'de 32 bin ABD askerinin bulunduğunu hatırlatan Trump,  ülkede devam eden askeri tatbikatlara yönelik, "Bundan sonraki müzakerelerin  olması gerektiği gibi gitmediğini görene kadar savaş oyunlarını durduracağız. Ama  bundan büyük miktarda para tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin "savaş oyunları" derken askeri tatbikatları mı  kastettiğine sorusuna üzerine Trump, bölgedeki askeri tatbikatları "savaş  oyunları" olarak adlandırdığını söyledi.