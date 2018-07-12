Trump, Kim Jong-un'un kendisine gönderdiği mektubu Twitter'daki  hesabından paylaşarak "Kuzey Kore Başkanı'ndan çok iyi bir not. Harika gelişme  kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un'un Trump'a yolladığı mektupta ise şu ifadeler yer aldı:

"Saygıdeğer ekselansları Başkan, sizinle 24 gün önce Singapur'da  yaptığımız çok önemli toplantı ve ortak imzaladığımız bildiri gerçekten de önemli  bir yolculuğun başlangıcıdır. Sizin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi bir  noktaya gelmesi ve bildirinin gerçekleşmesi için gösterdiğiniz enerji ve  olağanüstü çabaya karşı memnuniyetimi belirtmek isterim. Ekselansları Başkan,  sizin ve benim gösterdiğimiz samimi gayretin ve emsalsiz yaklaşımın yakın zamanda  Kuzey Kore ve ABD arasındaki ilişkilerde meyvesini vereceğine güçlü bir şekilde  inanıyorum."

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da ilk kez bir araya gelmişti.