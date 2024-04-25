Polonya'dan Rusya açıklaması: "Olası saldırı Rusya'nın yenilgisiyle sonuçlanır!"

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın NATO'ya yönelik saldırı gerçekleşmesi durumunda Moskova'nın yenileceğini vurguladı.

NATO ve Avrupa Birliği üyesi olan Polonya, her iki oluşumun da doğu kanadında yer alıyor. Ukrayna'nın yanı sıra Rusya ve Belarus ile de sınırları bulunuyor. Ukrayna'ya sevk edilen Batı menşeli silahlar için de kilit bir merkez konumunda.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ancak NATO'nun da savunmasını arttırması gerektiğini belirtti.

Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de konuşan Sikorski, "Bir çatışmadan korkması gereken biz (Batı) değil, tam tersi Vladimir Putin Rusya'sıdır." dedi.

Bakan Sikorski, "Rusların tehdit hissini arttırmak için değil, çünkü NATO bir savunma paktı, ama Rusya'nın ittifak üyelerinden herhangi birine saldırmasının Moskova'nın kaçınılmaz yenilgisiyle sonuçlanacağını göstermek için bunu hatırlatmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

'NATO'nun, Rusya'dan üç kat fazla askeri personele, üç kat fazla hava kaynağına ve dört kat fazla gemiye sahip olması nedeniyle Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelinin Batı ile kıyaslandığında sönük kaldığını' iddia eden Sikorski, "Putin'in tek umudu bizim kararlılık eksikliğimiz" diye konuştu.

"ALMANYA İLE ARTIK ÇATIŞMA DÖNEMİ GERİDE KALDI"

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, meclis konuşmasında Başbakan Donald Tusk hükümetinin yeni dış politika vizyonunu anlattı.

Varşova'nın artık Avrupa Birliği'nin gündemini belirleyen ülkeler grubuna geri dönmek istediğini kaydederek, Almanya ile çatışmalı sürecin de geride kaldığının altını çizdi.

Sekiz yıllık aşırı sağcı, milliyetçi iktidarın ardından Aralık 2023'te görevi devralan Tusk hükümetinin ülkede Brüksel yanlısı büyük bir değişime imza atması bekleniyordu.

Tusk hükümeti, göreve gelmesinin ardından Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından uygulanan politikaları tersine çevirmeye başladı.

Popülist duruşuyla bilinen PiS, ABD ile ilişkilere önem verirken, Avrupa Birliği'ne ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'yı işgal eden Almanya'ya karşı çatışmacı bir tavır sergiliyordu.

Buna karşılık Bakan Sikorski, konuşmasında Polonya'nın kalkınmasının ve güvenliğinin hem Trans-Atlantik iş birliğine hem de Avrupa entegrasyonuna dayanması gerektiğini ama aynı zamanda küresel zorluklara karşı sorumluluk almaya da hazır olduğunu dile getirdi.

"VARŞOVA VE BERLİN'İN BİRBİRİNE İHTİYACI VAR"

Ayrıca Almanya ile dostluğun önemli olduğunu belirten ve çatışma döneminin sona erdiğini söyleyen Sikorski, şu ifadeleri kullandı:

"Görüş ayrılıkları ebedi bir çatışmaya mahkum olduğumuz anlamına gelmiyor. Almanya demokratik komşumuz, en büyük ticaret ortağımız, önemli bir Avrupa aktörü ve NATO'da kilit bir müttefikimizdir. Varşova ve Berlin'in birbirine ihtiyacı var." dedi.

NATO ve Avrupa Birliği üyesi olan Polonya, her iki oluşumun da doğu kanadında yer alıyor. Ukrayna'nın yanı sıra Rusya ve Belarus ile de sınırları bulunuyor.

Keza Ukrayna'ya sevkedilen Batı menşeli silahlar için de kilit bir merkez konumunda.