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Macron'dan Avrupa'yı korkutan uyarı: "Avrupa ölebilir!"

Düzenleyen: / Kaynak: The National News / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Macron&#039;dan Avrupa&#039;yı korkutan uyarı: &quot;Avrupa ölebilir!&quot;

Dünya Haberleri  / The National News / Anadolu Ajansı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haziran ayında yapılacak Avrupa seçimleri öncesinde Avrupa'nın önümüzdeki beş yıl içinde güvenlik ve ekonomik zorluklarla nasıl başa çıkması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve Avrupa'nın geleceğinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi.

Macron, 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi Sorbonne Üniversitesinde "Avrupa" temalı konuşma yaptı.

Muhaliflerin bu konuşmayı kastederek "cumhurbaşkanlığı koltuğunu seçim kampanyası için kullanmakla" suçladığı Macron, konuşmasında, değişen uluslararası koşullar, Ukrayna'daki savaş, kıtanın güvenliği ve savunması gibi konuları ele aldı ve "daha egemen ve daha güçlü" bir Avrupa mesajı verdi.

"AVRUPA ÖLEBİLİR"

Stratejik riskler ve uluslararası sistemdeki dönüşümler bağlamında, "Avrupa'mız ölümlü, ölebilir" diyen Macron, Avrupa'da birliğin ve gücün sağlanması için mücadele çağrısı yaptı.

Macron, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmamasının Avrupa'nın güvenlik “koşulu” olduğunu kaydetti ve Rusya'ya karşı "otonom gerçek bir strateji" yürütülmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan dünya genelinde artan silahlanma karşısında Avrupa'nın "çok yavaş kaldığını ve yeterince iddialı olmadığını" belirten Macron, "Güvenilir Avrupa Savunması" isimli bir konseptin inşası için Avrupalı ortakları ile harekete geçeceğini dile getirdi.

Macron ayrıca kıtanın "siber güvenlik ve siber savunma kapasitesine" sahip olmasını istediğini belirtti.

Sene başında Fransa dahil Avrupa geneline yayılan çiftçi protestolarına da değinen Macron, "çiftçilerin öfkesinin Avrupa'ya karşı değil aşırı düzenlemelere yönelik" olduğunu savundu.

Macron, 7 yıl önce, cumhurbaşkanlığı döneminin başında yine Sorbonne Üniversitesinde bir konuşma yapmıştı.

"ABD'NİN KÖLESİ DEĞİLİZ"

Macron, yaptığı konuşmada "Eğer Çinliler ve Amerikalılar kritik sektörleri sübvanse ederek artık bu kurallara saygı göstermiyorlarsa, dünyada ticaret kurallarına saygı duyan tek kişi bizsek işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

ABD'yi sert bir dille eleştiren Macron, "Avrupa'nın 'hiçbir zaman ABD'nin kölesi olmadığını ve aynı zamanda dünyanın diğer bölgeleriyle nasıl konuşulacağını bildiğini göstermesi gerektiğini' sözlerine ekledi.

Fransız lider, birçok Avrupa ülkesinin savunmayı ABD'ye, enerjiyi Rusya'ya ve diğer konuları Çin'e devrettiğini söyledi.

Bunun yanında Macron,  Avrupa'nın Rus saldırganlığı karşısında füze savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve nükleer caydırıcılığın sürdürülmesi de dahil olmak üzere "güvenilir" bir savunma stratejisi oluşturması gerektiğini söyledi.

Askeri teçhizat alımında Avrupalı ​​tedarikçilere öncelik tanınması çağrısında bulundu.

Macron'a karşı protesto gösterisi

Macron'un Sorbonne Üniversitesine gelmesini protesto eden yüzlerce eylemci Pantheon Meydanı'nda toplandı.

"Macron kapat çeneni, Sorbonne senin değil" sloganları atan eylemcilere karşı polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Polisin çevrelediği alanda Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin" sloganları ile tempo tutan eylemciler İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını da protesto etti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: The National News / Anadolu Ajansı
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