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Fransa'dan Filistin destekçisi tutumuyla bilinen isme sansür!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı / La Provence
- Güncelleme:
Fransa&#039;dan Filistin destekçisi tutumuyla bilinen isme sansür!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı / La Provence

Fransa'nın başkenti Paris'te Dauphine Üniversitesi, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için aday gösterilen Filistinli Rima Hassan'ın Gazze konulu konferansını iptal etti.

Fransa'da Paris Dauphine Üniversitesi, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin 6-9 Haziran'da düzenlenecek AP seçimleri için aday gösterdiği Hassan'ın "Gazze'deki Soykırım Tehdidine Tepki" isimli konferansını engelledi.

Hassan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversitenin yönetim komitesinin 6 Mayıs'taki konferansı iptal ettirmek için toplandığını duyurdu.

KAMU DÜZENİNİ BOZACAĞI İDDİASI

Komitenin "kamu düzenini bozacağı" gerekçesiyle konferansı iptal ettirmesine tepki gösteren Hassan, konferansın üniversite öğrencilerinin daveti üzerine ve sadece öğrencilerin katılımına yönelik planlandığını belirtti.

Hassan, iptal kararının Paris Dauphine Üniversitesi Rektörü'nün "aşırı baskısı" nedeniyle alındığı değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCE DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Rima Hassan'ın ülkenin kuzeydeki Lille Üniversitesinde LFI lideri Jean-Luc Melenchon ile katılması beklenen Filistin konulu konferansı da okul yönetimi tarafından iptal edilmişti.

Aynı kentte Hassan'ın bir diğer Filistin konulu etkinliğe katılımına da Valilik tarafından yasak getirilmişti.

Filistin destekçisi Hassan ayrıca "terör propagandası yaptığı" gerekçesiyle ifade vermeye çağrılmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı / La Provence
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