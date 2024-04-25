İsrail, Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor!
Düzenleyen: Mustafa Aydoğan / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda sivil katliamı devam ediyor. Gazze Vadisi Köprüsü'ne saldırı, Batı Şeria'da bir çocuk katledildi, Refah'ta sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı... Gazze'de son durum...
Canlı Anlatım Özeti
- GAZZE VADİSİ KÖPRÜSÜ'NDE SİVİL KATLİAMI!
- BATI ŞERİA'DA BİR ÇOCUK KATLEDİLDİ!
- REFAH'TA SİVİLLERE BOMBARDIMAN DÜZENLENDİ
25.04.2025 09:30
GAZZE VADİSİ KÖPRÜSÜ'NDE SİVİL KATLİAMI!
İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerindeki Gazze Vadisi Köprüsü'ne düzenlediği topçu atışı sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.
25.04.2025 09:00
BATI ŞERİA'DA BİR ÇOCUK KATLEDİLDİ!
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybetti
25.04.2024 08:30
REFAH'TA SİVİLLERE BOMBARDIMAN DÜZENLENDİ
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.
Yer: Gazze
Düzenleyen: Mustafa Aydoğan - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı