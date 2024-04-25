Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail, Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor!
CANLI ANLATIM

İsrail, Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda sivil katliamı devam ediyor. Gazze Vadisi Köprüsü'ne saldırı, Batı Şeria'da bir çocuk katledildi, Refah'ta sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı... Gazze'de son durum...

Canlı Anlatım Özeti
  • GAZZE VADİSİ KÖPRÜSÜ'NDE SİVİL KATLİAMI!
  • BATI ŞERİA'DA BİR ÇOCUK KATLEDİLDİ!
  • REFAH'TA SİVİLLERE BOMBARDIMAN DÜZENLENDİ

25.04.2025 09:30

GAZZE VADİSİ KÖPRÜSÜ'NDE SİVİL KATLİAMI!

İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerindeki Gazze Vadisi Köprüsü'ne düzenlediği topçu atışı sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

25.04.2025 09:00

BATI ŞERİA'DA BİR ÇOCUK KATLEDİLDİ!

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybetti

25.04.2024 08:30

REFAH'TA SİVİLLERE BOMBARDIMAN DÜZENLENDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Artık bu kişilere ehliyet verilmeyecek, var olanların da iptal edilecek Site yöneticileri vatandaşları çıldırttı! "Buranın kralı da biziz polisi de"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'deki üniversitelerde sular durulmuyor... "Gazze'deki katliamı durdurun!" - Dünya"Gazze'de acil ateşkes ilan edilsin!"ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Çin'e çağrı: "Firmalarımız eşit şartlarda yarışsın!" - DünyaFirmalarımıza eşit rekabet ortamı oluşturun!Arap Birliği'nden İsrail'e silah tedarikinin durdurulması çağrısı - Dünya"Gazze'de katliama ortak olmayın!"Hamas'tan ateşkes açıklaması! 'İsrail süreci uzatıyor' - Dünya"İsrail süreci uzatıyor"İsrail Refah saldırısının yaklaştığını söyledi, Gazze'ye "en şiddetli" hava saldırısını düzenledi - DünyaGazze'deki en şiddetli saldırı yaşandı!ABD’de üniversitelerde Gazze’ye destek gösterileri sürüyor - DünyaABD’de üniversitelerde Gazze’ye destek gösterileri sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...