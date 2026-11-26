Başrollerini Şevval Sam, Buğra Gülsoy ve Binnur Kaya'nın paylaştığı Tuzlu Kahve dizisine dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson konuk oluyor. Tyson'ın yer aldığı fragman kısa sürede büyük ilgi topladı.

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Sık sık ünlü isimleri konuk eden "Tuzlu Kahve", yıldız isimleri ağırlamaya hız kesmeden devam ediyor. Dizinin 13. bölüm tanıtımında dünyaca ünlü boks efsanesi Mike Tyson’ın yer alması, hem sosyal medyada hem de izleyiciler arasında büyük heyecan uyandırdı.

ABD'DEN GELEN YAKIN ARKADAŞI OYNAYACAK

Başrollerinde Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı yapımda Mike Tyson, Mehmet (Buğra Gülsoy) karakterinin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yakın arkadaşı olarak hikâyeye dâhil oluyor. Yayınlanan tanıtıma göre Tyson’ın İstanbul’a gelişinin sebebi ise taklacı güvercin satın almak.

Dünyaca ünlü boksör efsanesi Mike Tyson, Türk dizisinde!

TÜRK LEZZETLERİ İKRAM EDİLDİ

İstanbul ziyareti sırasında evde Hatun (Binnur Kaya) ile bir araya gelen ünlü boksöre, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden mıhlama ve Türk kahvesi ikram ediliyor.

Dünyaca ünlü boksör efsanesi Mike Tyson, Türk dizisinde!

Daha önceki bölümlerinde Süperstar Ajda Pekkan'ı ağırlayan; ayrıca Arka Sokaklar, Doktorlar ve Kavak Yelleri gibi efsane dizilere yaptığı göndermelerle Özgür Ozan, Kutsi, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç gibi ünlü oyuncuları kadrosuna konuk eden "Tuzlu Kahve", Mike Tyson'lı özel bölümüyle önümüzdeki hafta ekranlara gelecek.

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