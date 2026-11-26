İstanbul Avcılar E-5 Karayolu’nda seyir halindeki elektrikli cip alev topuna döndü. Araç küle dönerken yangın nedeniyle E-5’in Beylikdüzü istikameti araç trafiğine kapatıldı.

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Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 karayolu üzerinde bulunan metrobüs durağının yanında gece saatlerinde seyir halindeki elektrikli cipin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜ CANINI ZOR KURTARDI

Yangını fark eden sürücü, aracını sol şeritte durdurarak hızla araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle E-5 Karayolu’nun Beylikdüzü istikameti polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

İstanbulda korkutan anlar! Elektrikli cip alev topuna döndü

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alev alev yanan elektrikli cipteki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangına yönelik önlemlerin kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı. Kullanılamaz hale gelen cip, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçta çıkan yangın nedeniyle cip kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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