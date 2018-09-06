Arap Koalisyonu’nun sözcüsü Türki El Maliki, bu akşam yapılan füze saldırısını doğruladı. Maliki, Yemen’den fırlatılan füzenin hava savunma sistemi tarafından Necran üzerinde imha edildiğini belirterek, imha edilen füze parçalarının yere düşmesi ile 23 vatandaşının hafif yaralandığı açıkladı. Öte yandan Koalisyon ülkelerinin Yemen'e yönelik saldırılarının ardından Mart 2015'ten bu yana Husiler, Necran kentine yönelik roket ve füze saldırılarını sürdürüyor.
Hamad Alnajjar
Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı, 23 yaralı
06.09.2018 - 02:43 | Son Güncelleme: 06.09.2018 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Necran kentine düzenlediği saldırıda 23 kişinin yaralandığı bildirildi.
Arap Koalisyonu’nun sözcüsü Türki El Maliki, bu akşam yapılan füze saldırısını doğruladı. Maliki, Yemen’den fırlatılan füzenin hava savunma sistemi tarafından Necran üzerinde imha edildiğini belirterek, imha edilen füze parçalarının yere düşmesi ile 23 vatandaşının hafif yaralandığı açıkladı. Öte yandan Koalisyon ülkelerinin Yemen'e yönelik saldırılarının ardından Mart 2015'ten bu yana Husiler, Necran kentine yönelik roket ve füze saldırılarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : yemen,füze,
579203 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/579203.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER