Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava saldırılarında Telaas, Abdin, Latamine, Habit ve Kefer Zite köyleri hedef alındı. Bölgelerde paniğe yol açan bombardımanlarda 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Bombardımanlarda hedef alınan Latamine Köyünde bulunan bir sahra hastanesi de saldırının ardından ağır hasar alarak kullanılamaz hâle geldi. Havadan saldırıların yanı sıra Esad rejimi askerleri konuşlu bulundukları bölgelerden muhaliflerin kontrolündeki köyleri karadan da ateş altına alıyor. Uçak ve helikopterler ile kimi zaman varil bombalarıyla hedef alınan köyler, yakınındaki rejim birlikleri tarafından havan, roket ve tanklarla da vuruluyor. Karadan yapılan saldırılarda da bazı binaların yıkıldığı ve yaralananlar olduğu bildirildi. Son 9 günde düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil hayatını kaybetti. En az 58 kişi yaralandı. İdlib ve Hama kırsalındaki köylerde yaşayanların büyük bölümü ise evlerini son günlerde kimyasal saldırı yapılacağı endişesiyle terk etti. Bu arada muhalifler de misilleme olarak Esad birliklerine füze saldırıları gerçekleştirdi.

ABD FOSFOR BOMBASIYLA VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait 2 F-15 uçağının önceki gün Suriye’nin Deyrizor bölgesini yanıcı fosfor bombalarıyla vurduğunu iddia etti. Açıklamada, saldırının Hajin yerleşimine yönelik olduğu, ölü ve yaralı sayısının ise netleştirilemediği belirtildi.