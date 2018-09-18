Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Akdeniz'de radardan kaybolan Rus uçağı ile ilgili açıklama geldi. Kremlinden yapılan açıklamada "Uçağımızı Suriye düşürdü" denildi. Rusya tarafından yapılan açıklamada "İsrail'in sorumsuz davranışı nedeniyle 15 askerimiz öldü." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Il-20 tipi uçağın Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü bölgesinde radardan kaybolduğunu açıkladı. Uçağın kaybolmasının Suriye'nin Lazkiye bölgesinin füzelerle vurulduğu zamana denk gelmesi, uçağın füzeler tarafından vurularak düşürülmüş olasılığını ortaya çıkardı.

14 ASKER BULUNAN RUS UÇAĞI RADARDAN KAYBOLDU

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, içinde 14 asker bulunan Il-20 tipi uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

FÜZELER TARAFINDAN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLABİLİR

Uçağın kaybolmasının Suriye'nin Lazkiye bölgesinin füzelerle vurulduğu zamana denk gelmesi, uçağın füzeler tarafından vurularak düşürülmüş olasılığını ortaya çıkardı.

BAKANLIK, FÜZE SALDIRISININ FRANSA'YA AİT FİRKATEYNDEN YAPILDIĞINI SÖYLEDİ

Bakanlık, Lazkiye'ye yapılan füze saldırısının Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir firkateynden yapıldığını öne sürdü. Suriye ordusundan bir başka yetkili de Lazkiye'ye yapılan füze saldırısının denizden geldiğini söyledi.

FRANSA'DAN CEVAP GELDİ

Reuters'e konuşan Fransız askeri kaynak Rus uçağının kaybolmasında Fransa'nın hiçbir bağlantısı olmadığını ifade etti.