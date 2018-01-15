Kendi sınıfındaki en yakın rakibinden 1023 adet daha fazla satarak yılı lider kapatan Hilux, toplamda 4 bin 550 adetle yüzde 21,9’luk pazar payına ulaştı.
Hilux rakiplerine fark attı
15.01.2018 - 05:15 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Satışa sunulduğu 1968 yılından bu yana global pick-up pazarında 18 milyon adedin üzerine satılan Toyota’nın efsane modeli Hilux, bir önceki yılda olduğu gibi 2017’de de Türkiye’de en çok tercih edilen pick-up’ı oldu.
Etiketler : Hilux,
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