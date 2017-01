Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık öğretim okullarının sınavları 7-8 Ocak'ta yapılacak. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim ortaokulu 1. dönem sınavı, 8 Ocak Pazar günü, iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu saat 14.00'de gerçekleştirilecek. Öğrenciler, her iki oturumda 12 dersten sınava girecek, her ders için 4 seçenekli 20 soru yöneltilecek, sınav 150 dakika sürecek.

Sınav sonuçları, şubatta açıklanacak.



-Açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları

Açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 1. dönem sınavları, 7-8 Ocak cumartesi ve pazar günleri yapılacak.Birinci oturum sınavı, cumartesi saat 9.30'da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00'de, 3. oturum pazar saat 9.30'da düzenlenecek. Her ders için 4 seçenekli 20 sorulu kitapçıklar kullanılacak, her oturum 180 dakika sürecek. Öğrenciler sınav sonuçlarını, şubat ayında öğrenebilecek.