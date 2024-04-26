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Haberler > Eğitim > Birinci sınıfta okuma yazma sistemi değişiyor! 'ELAKİN' yerine 'ANETİL' geldi

Birinci sınıfta okuma yazma sistemi değişiyor! 'ELAKİN' yerine 'ANETİL' geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Birinci sınıfta okuma yazma sistemi değişiyor! &#039;ELAKİN&#039; yerine &#039;ANETİL&#039; geldi

Eğitim Haberleri  / Ajanslar

MEB, aylardır beklenen yeni müfredat taslağını duyurdu. Yeni müfredatta ses temelli okuma yazma öğretiminde harflerin sırası değişti. Buna göre 1. sınıf öğrencileri artık ilk olarak  "E-L-A-K-İ-N" harflerini değil "A-N-E-T-İ-L" harfleriyle okuma yazma öğretimi başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin beklediği yeni müfredatı duyurdu. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağı, MEB'nın "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyuna açıldı. Taslak internet sitesi üzerinden bir hafta boyunca yayında kalacak ve görüş bildirilebilecek. 

Buna göre 1. sınıflardaki okuma yazma öğretimindeki ses temelli eğitimdeki 1. grup harfler değişti. Eski sistemdeki "E-L-A-K-İ-N" harfleri yerine artık "A-N-E-T-İ-L" harfleriyle okuma yazma öğretimi başlayacak.

Birinci sınıfta okuma yazma sistemi değişiyor! 'ELAKİN' yerine 'ANETİL' geldi - 1. Resim

Konuya ilişkin müfredatta şu bilgilere yer verildi:

Harf gruplarının oluşturulmasında kolay sesletim, kullanım sıklığı, yazım kolaylığı, sözcük üretimi, harflerin sesleri ve
formları dikkate alınmıştır. Birinci grup için altı hafta, ikinci grup için dört hafta, üçüncü, dördüncü ve beşinci grup harfler için ikişer hafta zaman ayrılması önerilmektedir. Ancak öğrencilerin mücbir sebeplerle okulda bulunmadığı süre, hazırbulunuşluk düzeyi, öğrenme hızı, sınıf mevcudu gibi değişkenler göz önünde bulundurularak bu süreler öğretmen tarafından düzenlenebilir. İlk iki grupta rakamların (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) satır dizgesinde kaç hamlede yazıldığı öğretilir.

Dönem bitmeden önceki son hafta yeni ses verilmemeli, daha önce öğretilen seslerle ilgili pekiştirme çalışmaları yapılmalıdır. Birinci dönemin sonunda okuma yazma öğretim süreci tamamlanamamış ise ikinci dönemde bu süreç devam eder ve bütün harf grupları tamamlandıktan sonra bağımsız okuma yazma aşamasına geçilir.

İlk okuma yazma öğretiminde söz konusu değişkenler dikkate alınarak öğrencilerin ezberden uzak ve eksiksiz öğrenmesi sağlanmalı,
önemli olanın öğrencinin okuma yazmayı hızlı bir şekilde öğrenmesi değil anlamlı bir şekilde öğrenmesi olduğu dikkate
alınmalıdır. 

Şu anki sisteme göre harflerin öğretim sırası böyle uygulanıyordu:

Birinci sınıfta okuma yazma sistemi değişiyor! 'ELAKİN' yerine 'ANETİL' geldi - 2. Resim

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süreyle görüş bildirilebilecek.

 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Ajanslar
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