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2024-ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
2024-ALES/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bugün gerçekleştirilen ALES'e ilişkin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Sonuçlar ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek. Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

SONUÇLAR 10 MAYIS'TA

Lefkoşa ve Bişkek dahil 83 ilde, toplam 94 sınav merkezinde uygulanan sınava, 189 bin 345 aday başvuru yaptı. Sınavda, 533 bina ve 7 bin 448 salon kullanıldı, emniyet dahil 25 bin 684 görevli yer aldı.

Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. Saat 10.15'te başlayan sınav, 12.45'te sona erdi.

ALES sonuçları, 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
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