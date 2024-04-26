Hangi şirketin kârı %557 arttı? İşte son dakika bilanço, bedelsiz ve temettü haberleri

Altın almak için işte 5 sebep! Uzman isim tek tek anlattı

Altın almak için işte 5 sebep! Uzman isim tek tek anlattı

Borsada 10.000 puan sesleri yükselirken; 2024 ilk çeyrek bilançosunu açıklayan Türkiye Sigorta, geçen yıla göre kârlılığını %557 oranında artırdı ve 3 milyar 526 milyon TL’ye çıkardı. TAV Havalimanları da zarardan kâra geçerek, düşük sezonda yüksek performans gösterdi. İşte borsadan son dakika halka arz, temettü, bilanço ve bedelsiz sermaye artırım kararları…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu yıl yaklaşık yüzde 30 primle en yüksek getiriyi sunan yatırım enstrümanı olarak yarışı önde götürüyor. 25 Nisan işlemlerinde 9.716’dan kapanış gerçekleştiren borsada 10.000 beklentileri artarken, bu süreçte borsa şirketlerinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bazı şirketler 2024 yılına dair ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı.

TAVHL VE TURSG’DEN YÜKSEK KÂR

TAV Havalimanları Holding 2024 yılının ilk 3 aylık döneminde 298,30 milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket geçen yıl aynı dönemde 919 milyon TL’lik zararını da silerek beklenti üzeri kârlılığa ulaştı.

Türkiye Sigorta da ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 557 gibi yüksek bir artışla 3 milyar 526 milyon TL kârlılık rakamına ulaştı.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIŞLARI

- Kocaer Çelik Sanayi yüzde 240 bedelsiz sermaye artışı kararı aldı. Buna göre şirketin sermayesi 657,60 milyon TL’den 2,20 milyar TL’ye yükseltilecek.

-INVEO Yatırım Holding de yüzde 316,70 bedelsiz sermaye artışına gidecek. Bu kapsamda şirketin sermayesi 1 milyar TL olacak.

-Şeker Finansal Kiralama şirketinin ise %100 bedelsiz sermaye artışı için SPK’ya yaptığı başvuru kabul edildi. Böylece şirketin sermayesi 100 milyon TL’ye çıkarılacak.

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NAKİT TEMETTÜ KARARLARI

-Çimsa Çimento 29 Nisan’da 1 hisse başına net 95 kuruş,

-ERBOSAN Boru 31 Mayıs’ta 1 hisse başına net 2,02 TL,

-Eczacıbaşı İlaç 5 Haziran’da 1 hisse başına net 1,06 TL,

-Eczacıbaşı Yatırım 5 Haziran’da 1 hisse başına net 4,68 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

İKİ ŞİRKETE DAHA HALKA ARZ İZNİ

SPK tarafından dün yayımlanan haftalık bültende yer alan bilgilere göre;

-Koton Mağazacılık Tekstil’in 30,50 TL fiyattan halka arzına izi verildi. Bu kapsamda şirket 136 milyon 600 bin adet hissenin satışını gerçekleştirecek. Toplam halka arz büyüklüğü 4 milyar 166 milyon TL’yi bulacak.

-Lila Kağıt Sanayi’nin de 120 milyon adet hisse satışı ile borsaya açılması onaylandı. Pay başına 37,39 TL fiyatla gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü 4 milyar 487 milyar TL’ye yaklaşacak.

Böylece her iki halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 8 milyar 653 milyon TL’yi bulacak.

SON DAKİKA ŞİRKET HABERLERİ

PARSAN Makine, Asil Çelik şirketinden yaklaşık 277 milyon TL temettü ödemesi alacağını duyuru.

MAVI Giyim kayıtlı sermaye tavanını 500 milyon TL’den 4 milyar TL’ye çıkaracak. Konuyla ilgili Genel Kurul kararının alındığı açıklandı.

Ahlatçı Doğalgaz ve ENERYA Enerji şirketlerinin bağlı ortaklığı A Doğal Gaz; EPDK tarafından yapılan, Çorlu Doğalgaz Dağıtımın şebeke ihalesinde 1,5 milyar TL en iyi teklifi verdi.