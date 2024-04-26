Bitcoin’de para girişi neden durdu? İşte sebepler…

Martta 73 bin 800 doları gören Bitcoin, ardından düşüşe geçti ve 6 haftadır toparlanamıyor. BTC’de en büyük alıcı BlackRock başta olmak üzere ETF’lerin alım iştahı dip yaptı. Analistler “FED’in faiz indiriminin ötelenmesi, ABD borsalarının düşmesi, dolar endeksi ve ABD tahvillerinin yükselmesi ve jeopolitik gerilimler risk iştahını düşürdü. BTC için 59 bin 500 doların üzeri güvenli. Ancak kısa vadede yükseliş katalizörleri de zayıf” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin, bu yıl en fazla konuşulan yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Geçen yılı 42 bin 400 dolardan tamamlayan BTC, 14 Mart tarihinde 73 bin 800 dolarla tüm zamanların rekorunu görmüştü. Ardından düşüşe geçen BTC fiyatı, son 6 haftalık süreçte 59-60 bin dolar desteği üzerinde konumlanmaya çalışıyor. ABD’de para piyasası fonlarına BTC’ye yatırım onayı verilmesi ve HALVING (yarılanma) gibi beklentiler bu süreçte yükselişi tetiklerken; FED’in faiz indirimi sürecinin ötelenmesi ve jeopolitik riskler fiyatlarda düşüşleri beraberinde getirdi.

BTC FİYATI KAÇ DOLAR

26 Nisan işlemlerine bakıldığında BTC fiyatı, TSİ 08:30 sıralarında 64 bin doların hemen üzerinde seyrediyor. Fiyatlarda zirve seviyeden itibaren gerçekleşen gerileme yaklaşık yüzde 15 olarak gerçekleşirken, yıl başından itibaren bakıldığında ise yüzde 51 civarında primli görünüm korunuyor. Bugün itibarıyla 5 günlük ortalama 66 bin 350 dolar ve 22 günlük ortalama 67 bin 700 dolarda bulunurken; mevcut fiyatlar, her iki göstergenin de altında, zayıf görünüme işaret ediyor.

ETF’LERDE ALIM İŞTAHI DÜŞÜYOR

ABD’de ocak ayında resmi onayın gelmesiyle birlikte para piyasası fonları (ETF) kanalından, Bitcoin’e 15 milyar doların üzerinde para girişi yaşanmıştı. Ancak BTC’deki en büyük alıcılardan olan ABD’li yatırım fonu BlackRock’un portföyüne, bu hafta çarşamba, 71 gün aranın ardından ilk defa Bitcoin transferi gerçekleşmedi. Diğer ETF’lerde de alım iştahı düşerken, son dönemde satışları ile öne çıkan Grayscale, çarşamba günü 130 milyon dolarlık çıkış yaptı.

BTC FİYATI NEDEN GERİLİYOR

ABD’de para piyasası fonlarının, doların gücüne ve FED politikalarına bakarak yatırım kararı verdiklerini belirten analistler, “Son dönemde FED’in faiz indirimi beklentilerinin yıl sonuna ötelenmesi, ABD borsalarının gerilemesi, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yükseliş ve jeopolitik gerilimler; risk iştahını düşürerek, BTC tarafında da para girişini frenledi. Her ne kadar HALVING sonrasında BTC arzında azalma başlasa da, sadece bu, yükseliş için yeterli olamadı” görüşünü dile getiriyor.

BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Bitcoin’de mart zirvesinin ardından yaşanan gerilemelerde 59 bin 500 doların itibar edilebilir bir destek olarak öne çıktığını belirten analistler, “Bu destek üzerinde BTC güvende diyebiliriz. Ancak ABD tarafında sözü edilen olumsuzluklar sebebiyle, BTC için yükseliş katalizörleri de şu anda zayıf. Dolayısıyla BTC’de yatay bantta hareketler gözlemleniyor. Son iki haftalık süreçte 67 bin dolar direncinin aşılamadığı görülüyor. Yine son bir haftada 63 bin dolar desteği çalışıyor. Yatırımcıların öncelikle bu seviyelere dikkat etmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulunuyor.