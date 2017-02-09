Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hartum Yunus Emre Enstitüsü ile Uluslararası Afrika Üniversitesi arasında Eylül 2017 itibarıyla Türkçe derslerine başlanması için protokol imzalandı.

İmza törenine Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, Uluslararası Afrika Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamal Mohammad Obeid, Hartum Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Feyzullah Bahçi ve Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayed Hamid Hureiz katıldı.

Törende konuşan Uluslararası Afrika Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Obeid, üniversitelerinin daha önce Türkiye’deki 13 üniversite ile işbirliği imzaladığını ve çeşitli konferanslara ev sahipliği yaptığını, bu anlamda Türkiye’nin ve Türkçe derslerinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Büyükelçi Aydın ise Sudan ile Türkiye arasında tarihsel bir bağ olduğunu ve Türkiye’nin bu anlamda Sudan için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Aydın, Sudan’da göreve başladıktan sonra Hartum’da Türk dilini, kültürünü ve tarihini tanıtma ihtiyacı olduğunu gördüğünü belirterek, "Bu anlamda Yunus Emre Enstitüsünün Sudan’da açılması benim için çok önemli idi. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Hartum’da açılması için girişimlerde bulunduğumuz enstitü, kasım ayında Türkçe derslerine ve ardından da kültürel faaliyetlerine başladı." dedi.

Önce Kur'an-ı Kerim ve Hartum Üniversiteleri

Sudan’da ilk olarak Kur’an-ı Kerim Üniversitesi’nde açılan Türkçe derslerinin Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla iyileştirildiğini ifade eden Aydın, "Ardından Hartum Üniversitesi ile ikinci bir protokol imzalandı. Sınıflar ve kütüphane, Türk mimarisiyle yeniden düzenlendi ve ardından derslere başlandı. Aynı desteği Uluslararası Afrika Üniversitesine de vermeye hazırız.” dedi.

İmzalanan protokolle gelecek eğitim döneminde üniversitede Türkçe derslerine yer verilmesinin yanı sıra iki ülke arasındaki akademik bağların da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Geçen yıl dünyanın pek çok ülkesinde yaklaşık bin faaliyet gerçekleştirerek 1 milyon kişiye ulaşan Yunus Emre Enstitüsü, düzenlediği dil kurslarında 6 bin 349 öğrenciye Türkçe öğretti. Enstitü, kurulduğu 2009 yılından bu yana 40 ülkede 99 binden fazla kişiye Türkçe öğretti ve Türk kültürünü tanıttı.