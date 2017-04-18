Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 3 üniversiteye rektör atadığı kaydedildi.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Orhan Uzun'un, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın atandığı bildirildi.