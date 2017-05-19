Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te Türk ebru sanatçısı Rabia Mütevelli'nin gözetiminde düzenlenen ebru sanatı atölye çalışmasına katılan Filistinli kursiyerler için, tarihi Burc Lak-Lak Toplum Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolos Yardımcısı Erman Topçu, törende yaptığı konuşmada, "Daha önce Türkiye’den eserlerin getirilerek sergisi yapılırdı. Şimdi bu atölye çalışmasıyla Filistinliler kendileri sergilenecek eserler yapıyor. Eski Kudüs'te ve Aksa'nın yakınında bu sanatın icra edilmesi önemlidir. Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ne teşekkür ederim." dedi.

Rabia Mütevelli ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te bulunmanın önemine işaret ederek, "Özellikle burada bu kardeşlerimizle beraber olmak, onlara bir nebze olsun destek olmak benim adıma çok sevindiriciydi." diye konuştu.

Atölye çalışmasına katılan kursiyer Nesrin Dibs de yeni bir sanat öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Sanat Koordinatörü Reha Ermumcu da İsrail işgalinden en fazla etkilenen şehirlerin başında Kudüs'ün geldiğini belirterek, "Sanatsal faaliyetlerle toplumsal meselelere dokunmaya çalışıyoruz. Surlarla çevrili eski Kudüs şehrinin en büyük toplum merkeziyle iş birliği içerisinde yaptığımız ebru sanatı atölye çalışmamız bu yüzden ayrı bir önemi haiz." dedi.