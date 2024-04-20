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ÖSYM güvenliği sıkı tutuyor! 45 gün dış dünya ile bağlantıları kopacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ÖSYM güvenliği sıkı tutuyor! 45 gün dış dünya ile bağlantıları kopacak

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Üniversite imtihanı YKS öncesi ÖSYM; görevlilerinin soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 45 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı merkezde bütün tedbirleri aldı.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Sınav güvenliği için faraday kafesi ve jammer önlemleri bulunan merkezde emniyet güçleri 7/24 nöbet tutuyor. Görevlilerin her türlü temel ihtiyaçlarının otel konforunda sağlandığı merkezde, kablolar dinlemelere karşı filtreleniyor, çöpler sınav sonuna kadar eksi 18 derecede bekletiliyor, müsvedde kâğıtlar toz hâline getiriliyor.

İleri basım teknolojilerinin kullanıldığı ve günde 200 bin kitapçığın basıldığı merkezde, basımı 30 gün süren sorular yüksek teknoloji ile korunuyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy “Türkiye’deki tek, dünyada da sayılı kapasiteye sahip matbaa teknolojisini kullanıyoruz” dedi.

ÖSYM güvenliği sıkı tutuyor! 45 gün dış dünya ile bağlantıları kopacak - 1. Resim

ÖSYM güvenliği sıkı tutuyor! 45 gün dış dünya ile bağlantıları kopacak - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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