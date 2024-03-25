Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Eğitim > ÖSYM duyurdu: YKS için geç başvurular başladı

ÖSYM duyurdu: YKS için geç başvurular başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
ÖSYM duyurdu: YKS için geç başvurular başladı

Eğitim Haberleri  / Ajanslar

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; YKS geç başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Başvurular 28 Mart saat 23:59'da sona erecek.

15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için 2. geç başvuru alınacak.

HANGİ TARİHLERDE YAPILABİLECEK?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

Başvuru işlemleri 25 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 28 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da (ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular mesai saati bitiminde) sona erecek. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almakta. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Ajanslar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YDS bitti, sonuçlar 25 Nisan'da açıklanacak - EğitimYDS bitti, sonuçlar 25 Nisan'da açıklanacakYurt dışı eğitim adaylarının YKS mağduriyeti giderildi - EğitimYurt dışı eğitim adaylarının YKS mağduriyeti giderildiMillî Eğitim Şûrası belirsizliği noktalandı - EğitimMillî Eğitim Şûrası belirsizliği noktalandı'İstediğin zaman git' devri bitti, okullarda randevu dönemi başladı - EğitimOkullarda randevu dönemi başladı!MEB Şurası yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı mı? Bakanlıktan açıklama geldi - EğitimMEB Şurası yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı mı?YÖK'den YKS için geç başvuru kararı - EğitimYÖK'den YKS için geç başvuru kararıKarabük Üniversitesinde HPV ve HIV şüphesi! Sosyal medyanın gündemine oturdu - EğitimKarabük Üniversitesinde HPV ve HIV şüphesiYurt dışında üniversite okumak artık çok zor! Denklikte 'sıralama' kriteri getirildi, kolay diploma devri kapandı - EğitimKolay diploma devri kapandıİlköğretimde yeni dönem: İşte yeni öğrenci karneleri - EğitimÖğrenci karneleri değişiyor!Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı - EğitimMilli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...